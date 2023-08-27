Gemlik'teki Togg'a Bakan Şimşek'ten övgü

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından Togg fabrikasına ilişkin paylaşım yaptı.

Şimşek, son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulunduğunu ifade ederek, "Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Bakan Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etmişti.