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Erzurum Ticaret Borsası
Ekonomi 06.08.2021, 16:10
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,59 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg39,8253,0042,59HTSEt büyükbaşKg36,0043,5039,81HTSYumurta koliKg18,0018,2618,00HTSCivil peynirKg17,9723,6821,08HTSTurşuKg5,505,505,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
28
açık
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