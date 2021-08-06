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Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi 06.08.2021, 16:10
Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,59 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİTereyağıKg39,8253,0042,59HTSEt büyükbaşKg36,0043,5039,81HTSYumurta koliKg18,0018,2618,00HTSCivil peynirKg17,9723,6821,08HTSTurşuKg5,505,505,50HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

#borsa #Erzurum #tereyağ #ticaret
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