En yüksek reel getiri külçe altın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,89 ile külçe altında oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 2,36 kazanç sağladı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 1,23, avro yüzde 0,08 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 yatırımcısına reel getiri imkanı sağlarken BIST 100 endeksi yüzde 2,87 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,88 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 0,23, avro yüzde 1,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,38, BIST 100 endeksi yüzde 4,27 ve DİBS yüzde 8,22 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,76, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,59 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,14, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,26 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.