Ekimde 22 milyar 871 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalat yüzde 0,6 yükselerek 29 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 7 milyar 902 milyon dolardan, 6 milyar 519 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2022'de yüzde 72,9 iken, geçen ay yüzde 77,8'e yükseldi.

Ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 0,2 artarak 209 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 1,1 yükselerek 303 milyar 821 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ocak-ekim döneminde yüzde 3,2 artışla 91 milyar 44 milyon dolardan 93 milyar 917 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ekim 2022'de yüzde 69,7 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,1'e geriledi.