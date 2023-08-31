Bağımsız GSYH 2022'de yüzde 5,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin yıllık GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2022'de 2021'e göre yüzde 5,5 yükseldi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 106,9 artarak 15 trilyon 11 milyar 776 milyon lira olarak hesaplandı. GSYH'de en yüksek payı 2022'de yüzde 22,1 ile imalat sanayisi aldı.

Bu sektörü, yüzde 13,5 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 10 ile ulaştırma ve depolama izledi. Yıllık GSYH'de en düşük pay hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına GSYH, 2022'de cari fiyatlarla 176 bin 651 lira, dolar cinsinden 10 bin 659 dolar oldu.