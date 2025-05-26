E-ticaret ile PERAKEENDE DÜŞÜNCELER kitabımın okuyucularından çok sayıda soru almıştım. “Nasıl kurulur ve kimler ile kurulurdan başlayıp da, hap şeklinde başarıya giden bir yol hikayesi var mı” gibisinden sorulara kadar.

Öncelikle soru soranlara adres olarak TOBB destekleri öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı gösterdim ve oradan her türlü bilgiyi alabilecekleri konusunda yardımcı olmaya çalıştım.

E-ticaret internet üzerinden ürün ve hizmetlerin satın alınması işlemlerinin tümünü kapsar.

Şunu söylemeliyim ki, e-ticaret geleneksel ticaretin dijital versiyonudur.

Normal açılan bir iş yeri gibi, her türlü ayağı ve alt yapısı olması gereken bir durumdur.

Bu işi yapan birçok profesyonel şirket var ve bu şirketler kuranlara yardımcı olmaktadırlar ve elbette ki bu hizmetlerin karşılığında bir de bedeli vardır.

Ama bana gönderilen sorular içerisinde “e-ticarette nasıl hızlı para kazanırım” diye soran da olmuş.

Arkadaşlar, hiçbir işte emeksiz kazanç yoktur, her işin kendisine göre zorlukları vardır ama bir işi oluşturmak istiyorsanız e-ticarette de olsa uzun vadeli düşünmek zorundasınız.

E-ticarette en önemli unsurlardan birisi de güven unsurudur, bunu mutlaka oluşturmanız gerekmektedir, çünkü yapacağınız en küçük bir hata dijital hız ile yayılmaktadır.

Bunun dışında alt yapı konusunda destek sağlayan lojistik sistemlerin uçtan uca hatasız olması gerekliliğine inanmaktayım.

E-ticaretin, geleceğin ticaret ve hareket kaynağı olacağı konusunda hiç şüphem yok.

Son olarak da her konuda olduğu gibi konusunu en iyi bilen en başarılıdır.

Yani her işin temelinde artık bilim yatmaktadır.