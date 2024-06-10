1956 yılında Ali Durmaz tarafından Bursa’da kurulan ve dünyanın önde gelen sac işleme makineleri üreticileri arasında yer alan Durmazlar Makina, başarı hikayesini sürdürüyor. Durmazlar, Ticaret Bakanlığı'nın Güvenli Ürün Yarışması'nda Büyük İşletmeler kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Durmazlar’dan yapılan açıklamada, “Durmazlar olarak, Ticaret Bakanlığı'nın Güvenli Ürün Yarışması'nda Büyük İşletme kategorisinde birinciliğe layık görüldüğümüzü duyurmaktan gurur duyuyoruz. Ürün Güvenliği Haftası 2024 kapsamında Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme teması altında düzenlenen yarışma, güvenli ürünler sunmayı taahhüt eden ve sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusunda yenilikçi yaklaşımlar kullanan işletmeleri ödüllendiriyor” denildi.

Şirketin başarı hikayesi 1974 yılında, dünyanın dört bir yanına ihracat yapmak amacıyla Yeni Yalova yolu üzerinde kurulan modern fabrikada üretime başlamasıyla ivme kazandı. 1975 yılında ilk ihracat Almanya’ya gerçekleştirildi ve bu tarihi adım, Durmazlar Makina’nın küresel pazarda yer edinmesine öncülük etti. 1982 yılında şirketin ismi Durmazlar Makina A.Ş. olarak tescillenerek kurumsallaşma süreci tamamlandı. Bugün 6 kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat yapan Durmazlar Makina, sac işleme makineleri sektöründe lider konumda bulunuyor. Türkiye’nin sac işleme makineleri sektöründe lider kuruluşu Durmazlar, son teknoloji ile donatılmış geniş üretim tesisleri ve 1000’den fazla çalışanı ile dünya çapında bir üretici konumunda.

Yüksek teknoloji

150.000 metrekare üretim alanında faaliyet gösteren Durmazlar, yüksek teknolojili, kaliteli ve güvenilir ürünler sunarak sektörde fark yaratıyor. Müşteri odaklı hizmeti ve çevreci yaklaşımıyla da öne çıkan Durmazlar, global bir marka bilinirliğine sahip. 2023 yılını başarılı bir şekilde tamamlayan Durmazlar, 2024 yılından da yüksek büyüme beklentisi içerisinde. Geçtiğimiz yıl hedeflenen büyüme rakamlarını yakalayan Durmazlar Makine, 2024 yılı için ise daha yüksek büyüme hedefi belirledi. Durmazlar, bu hedeflere ulaşmak için yatırımlarına ve yeniliklerine devam etmeyi planlıyor. Üretim proseslerinde verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak, manuel işleyen süreçleri azaltmak amacıyla dijitalleşme çalışmaları yürüten firma, 2024 yılı içerisinde daha fazla makine ve opsiyonun dijital ortamda tasarlanabileceği bir üretim altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Durmaz Makina, tüm dünyaya satışını gerçekleştirdiği makinelerin dijital dönüşümünü hızla tamamlamayı hedefliyor. Bu sayede, kullanıcıların günlük proseslerini kısaltabilmesi ve üretimde daha verimli olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Durmazlar Makina’nın dijital dönüşüm çalışmaları, üretilecek parçanın programlarının oluşturulmasından başlayarak makine ayar sürelerinin kısaltılması ve üretim süreçlerinin raporlanması noktasına kadar tüm adımları kapsıyor.