Toplu yaşam alanlarının bu dönemde hastalıkların hızla bulaştığı yerler haline geldiğini belirten Dr. Aydemir, özellikle son günlerde bazı enfeksiyonlarda belirgin artış yaşandığını ifade etti. Kış aylarında en sık karşılaşılan hastalıklar hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Fisun Aydemir, influenzanın yüksek ateş, öksürük, baş ağrısı ve halsizlikle seyrettiğini, zamanında müdahale edilmediğinde ise zatürre gibi ciddi tablolara yol açabildiğini vurguladı. Özellikle altı aydan küçük bebekler için RSV enfeksiyonunun büyük risk taşıdığına dikkat çeken Dr. Aydemir, bu virüsün bronşiolit ve zatürreye neden olabildiğini söyledi. İki yaş altı çocuklarda sık görülen bronşiolit ve zatürrenin hızlı soluma, öksürük, morarma ve yüksek ateşle kendini gösterdiğini belirten Aydemir, kış aylarında rotavirüse bağlı ishal vakalarında da ciddi artış yaşandığını kaydetti. Şiddetli kusma ve ishalin sıvı kaybına neden olarak hastaneye başvuruları artırdığını ifade eden Uzm. Dr. Aydemir, soğuk algınlığı sonrasında sıkça görülen orta kulak iltihabının ise kulak ağrısı ve ateşle ortaya çıktığını söyledi. Ailelerin çocuklarında ortaya çıkan bazı belirtileri ciddiye alması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Fisun Aydemir, “38 derecenin üzerinde seyreden ateş, baş ve kas ağrıları, nefes darlığı, hızlı soluma, kulak ağrısı, sürekli kusma veya ishal, aşırı halsizlik, iştahsızlık ve bilinç değişikliği görülen çocuklar mutlaka vakit kaybetmeden bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Basit gibi görünen bir enfeksiyon kısa sürede ağır bir tabloya dönüşebilir” dedi.

Kış enfeksiyonlarından korunmanın mümkün olduğunu belirten Uzm. Dr. Aydemir, hijyen kurallarının bu noktada büyük önem taşıdığını dile getirdi. Çocukların ellerini sık sık yıkamasının ve öksürürken dirsek içini kullanmasının bulaş riskini önemli ölçüde azalttığını söyleyen Aydemir, grip ve rotavirüs aşılarının zamanında yapılmasının ağır seyreden hastalıkların önlenmesinde kritik rol oynadığını ifade etti. Dengeli beslenme, düzenli D vitamini desteği ve yeterli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini kaydeden Uzm. Dr. Aydemir, kapalı alanların sık sık havalandırılmasının da virüs yoğunluğunu azalttığını belirtti. Ebeveynlere de önemli uyarılarda bulunan Medicabil Sağlık Grubu Nilüfer Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fisun Aydemir, “Kış aylarında çocuklarda görülen enfeksiyonlar hızla ağırlaşabilir. Doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanılmamalıdır. Çocukların sıvı alımı mutlaka artırılmalı; gribal enfeksiyonlarda tavuk veya kemik suyu çorba, ishallerde ise pirinç suyu çorba, yoğurt ve haşlanmış patates tercih edilmelidir. Hasta çocukların okula gönderilmemesi hem iyileşme sürecini hızlandırır hem de salgınların önüne geçer” ifadelerini kullandı. Kış mevsiminde çocuklarda enfeksiyon vakalarının ciddi şekilde arttığını belirten Dr. Aydemir, grip, RSV, bronşiolit, zatürre ve rotavirüsün bu dönemin öne çıkan hastalıkları olduğunu söyledi. Hijyen kurallarına uyulmasının, aşıların zamanında yaptırılmasının ve erken dönemde doktora başvurulmasının çocuk sağlığını korumada en etkili yöntemler olduğunu sözlerine ekledi.