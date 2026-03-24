Türkiye sanayisinin temellerinin atıldığı şehirlerden biri olan Bursa, köklü ve güçlü firmalarıyla ekonomik büyümenin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Yıllara dayanan deneyimi, üretim kapasitesi ve teknoloji odaklı dönüşümüyle öne çıkan Bursa sanayisi, sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımıyla geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

GENİŞ ÜRETİM GÜCÜ

Bursa, otomotiv, tekstil, makine ve gıda başta olmak üzere birçok sektörde üretim gücünü koruyor. Kentte faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, yüksek kalite standartları ve rekabetçi yapılarıyla yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da güçlü bir konumda bulunuyor. İhracata dayalı büyüme stratejisiyle hareket eden firmalar, dünya pazarlarında etkinliğini artırmaya devam ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

Çevreye duyarlı üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hareket eden Bursa sanayisi, yeşil dönüşüm sürecine hızla uyum sağlıyor. Bursa’nın ‘çınar’ olarak nitelendirilen köklü firmaları, üretimden ihracata, teknolojiden sürdürülebilirliğe uzanan geniş bir alanda öncü rol üstlenerek Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

