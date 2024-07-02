Eğitim sektöründeki varlığını 1970 yılından bu yana başarıyla devam ettiren Uludağ Koleji, bu başarıyı günümüze taşımış ve geleceğe yön veren eğitici kadrosuyla faaliyet gösteren bir kuruluş. Uludağ Üniversitesi Bilim Kurulu Üyeleri danışmanlığında “En iyi eğitim, ancak en iyi eğitim kadrosuyla sağlanabilir” anlayışıyla hareket eden okul; Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesinden oluşuyor. Her bölümde sınıflar butik konsepte 18 kişilik kontenjanlı üçer sınıf oluşturulmuş. 10 bin metrekare arsa üzerine kurulu olan kampüs; şehir merkezinde yer almakla birlikte geniş, ferah yeşil alanlarıyla öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmelerini sağlıyor. Kampüs; futbol sahası, basketbol sahası, açık hava yürüyüş parkurları, yüzme havuzu, kapalı spor salonu, golf sahası, dans salonu, akıl oyunları sınıfları, yabancı dil sınıfları, STEM +A ve MAKER atölyeleri gibi donanımlı imkanlar sağlayan evrensel bir okul adeta.

Uludağ Koleji, çocukların yabancı dil öğrenimi konusunda en üst düzeyde eğitim almaları için çift dilli eğitim programı sunuyor. Bu program, Bursa’nın en güçlü yabancı dil öğretmen kadrosu tarafından veriliyor ve çocukların yabancı dili daha iyi ve daha hızlı bir şekilde konuşmalarını sağlıyor. Ayrıca Uludağ Koleji, Michigan State University ile çift diploma programı için işbirliği yaparak öğrencilerine Türkiye’deki diplomalarının haricinde bir de ABD’den lise diploması alma imkanı sunuyor. Michigan State University Lise Diploması ile Uludağ Koleji öğrencileri Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerindeki üniversitelere başvurabiliyor ve Amerika’daki tüm üniversitelere sınavsız giriş hakkı kazanıyor. Bu program, öğrencilerin uluslararası kariyer fırsatlarına sahip olmalarını sağlıyor. Uludağ Koleji’nin benzersiz eğitim programları, çocukların hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı birer birey olmalarını sağlıyor. Eğitim kalitesi, deneyimli öğretmen kadrosu ve modern eğitim yöntemleriyle Uludağ Koleji, Bursa’da eğitim alanında öncü bir konumda yer alıyor.

Bir lise diploması da ABD’den

Çetin Yıldırım, Uludağ Koleji’nde uygulanan ‘Çift Diploma Programı’ ile okullarında yer alan Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerine hem Türkiye’den hem de ABD’den lise diploması alma imkanı sağladıklarını da söyledi. Yıldırım, bu programa katılan öğrencilerin, ABD’de geçerli bir lise diplomasına sahip olmanın yanı sıra birçok avantaj elde edeceklerini bildirdi. Yıldırım, bu kapsamda 9, 10 ve 11’inci sınıflardaki koordinatör öğretmenlerinin ABD Michigan State University rehberliğinde, yenilikçi öğrenme yönetim platformunu kullanarak, hızlı ve çevrimiçi bağlantılı yöntemlerle ders verdiklerini kaydetti. Yıldırım, programda yüz yüze atölye eğitim programının da bulunduğunu dile getirdi. Yıldırım, Çift Diploma Programı’ndan mezun olan öğrencilerin ABD’deki üniversitelere sınavsız geçiş hakkı kazanırken, Avrupa’daki üniversitelere de koşullu erken kabul ve birçok öncelik hakkı elde edebildiğini dile getirdi.

Michigan State University Lisesi’nin Uludağ Koleji’ne sağladığı akreditasyon sayesinde, eğitim içeriklerinin online olarak iletildiğini ve programın ‘bireysel öğrenme’ şeklinde yürütüldüğünü anlatan Uludağ Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Michigan State University Lisesi tarafından gönderilen online ölçme-değerlendirme araçları, okulumuzdaki öğretmenlerimiz tarafından uygulanmakta ve değerlendirme sonuçları, Michigan State University Lisesi tarafından kabul edilen formlar aracılığıyla Amerika’ya gönderilmektedir” dedi. Yıldırım, bu programa katılmak isteyen öğrencilerin en az B1 seviyesinde İngilizce bilgisine sahip olmaları gerektiğini açıklayarak, “Programda 48 ders, yani 24 kredinin tamamlanması zorunludur. Zorunlu derslerin haricinde, öğrenciler tercihleri doğrultusunda kredi tamamlamak için 200 derslik katalogdan seçim yapabilmekte” diye konuştu.