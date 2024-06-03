GÖKSEL BAŞARAN

Otobüs dünyasındaki en son yeniliklerin ve trendlerin ortaya çıkarıldığı, sergilendiği ve önde gelen global markalardan yerel start-up'lara kadar birçok firmanın yer aldığı bir platform olan Busworld fuarı, bu yıl Türkiye’de düzenlendi.

HKF Fuarcılık’ın organize ettiği ve İstanbul’da 29-31 Mayıs tarihleri arasında yapılan fuara, 129’u Türkiye’den olmak üzere toplamda 164 firma katıldı. Fuara, Bursalı firmalar da çıkarma yaptı. Bursa’dan fuara katılan 37 firma, yeni ürünlerine stantlarda sergiledi. Firmalar ayrıca, fuarda yeni iş bağlantıları kurmanın yollarını aradı.

Busworld, otobüs ve yolcu otobüsü endüstrisine yönelik fuarların pazar lideri konumunda. 1971’den beri Avrupa’da (Brüksel), Türkiye’de (İstanbul), Güneydoğu Asya’da (Jakarta), Orta Asya’da (Nur-Sultan-Kazakistan), Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da (Arjantin - Buenos Aires) BUSWORLD Fuarları düzenleniyor. Fuar, konferanslar ve online seminerlerle birçok sektör mensubunu bir araya getirerek, tanışmasını, iş yapmasını ve bilgi alışverişinde bulunmasını sağlıyor.

Rafet Mutlu

Bursa Trim Otomotiv Dış Tic. Md.

Beklentimizi karşıladı

BURSA TRIM OTOMOTIV olarak Fuarda otobüs ve minibüs grupları için ürettiğimiz yeni ürünlerimizi sergiledik. Otobüs pazarının önemli fuarlarından bir olan Busworld , ürünler ile hedef kitleleri buluşturma anlamında çok önemli bir yere sahiptir. Sektöre yeni katılan firmaları görmek, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek ve yeni işbirliği fırsatları yaratması anlamında Busworld İstanbul fuarını önemli fuarlarından biri olarak görüyoruz. Fuar beklentilerimizi oldukça karşıladı diyebiliriz. Gerek yeni müşteriler elde etmek, gerekse mevcut müşterilerimizle birebir görüşme imkanımız oldu. Ayrıca fuarda katılımcı olarak yer alan tedarikçi ve potansiyel yeni müşterilerimizi stantlarında ziyaret ederek, gelecekteki işbirliği için olumlu görüşmeler sağlandı. Bursa’dan birçok firmanın katılması ile Bursa’nın Türk otomotiv ana ve yan sanayi sektöründe ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu görmüş oluyoruz. Sektördeki bilgi birikimi, tecrübe, geniş ürün yelpazesi, yüksek ihracat potansiyeli ve Türkiye’nin coğrafi avantajlarından dolayı, oto yan sanayi sektörü yabancı yatırımcıları kendine çekmektedir. Bu da Bursa’nın daha çok kalkınması ve istihdam sağlaması anlamında çok önemli ve gurur vericidir.

Şerafettin Üçer

NZN Oto Numune Genel Müdürü

Verimli bir fuardı

Busworld Türkiye fuarında, kör nokta uyarı sistemine sahip aynamızı sergiledik. Bu özelliğin yanında dış ayna ile beraber kullandığımız kameralı modelimizi de standımızda sergiledik. Sadece kamera ürünlerimize yeni bir opsiyon ekleyerek, dış ayna ile aynı yere montaj edilebilir kamera opsiyonu ekledik, böylece herhangi bir problem olduğunda kolayca kameradan aynaya dönüş yapabilirsiniz. Firma olarak sadece Busworld fuarına katılıyoruz, hedef müşteri açısından bizim için önemli ve verimli bir fuar, ziyaretçi sayısı da yüksekti. Bilinçli bir ziyaretçi kitlesi vardı. Son derece memnunuz. Bursa özellikle otobüs karoseri ve yedek parçaları konusunda uzmanlaşmış durumda. Örneğin biz Oto Numune firması olarak 40 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Türkiye’de üretimi gerçekleşen otobüsler gerçekten çok kaliteli. Bu otobüslerde kullanılan her yerli, milli ürün ülkemize katma değer sağlayacak bunun bilincinde olarak yerli üretimi desteklemeliyiz.

Şükrü Kayaoğlu

PLZ Safety Belts Genel Müdürü

Fuar büyük motivasyon verdi

Sektörün en etkin fuarı olan Buswold de bir çok yeni ürünlerimizi sergileme fırsatı bulduk.

Fuar bekletilerimizden çok daha iyi geçti, hem yerli hemde yabancı katılımı çok yüksekti.

Bursa'mızdan katılım her zaman olduğu gibi yoğundu buda bizler için buyük bir mutluluk kaynağı oldu. Fuar bizler için çok faydalı geçti ve büyük bir motivasyon verdi. Bundan sonra daha yüksek bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz.

Semir Kelleci

VKM Plastik Kurucu Ortağı

Fuarda yenilikçi ürünlerimizi sergiledik

Fuarda MB Sprinter tavan plastiğimiz üzerine sprinter kumaş kapladığımız ve hava kanalı plastiğimiz ile beraber sergilediğimiz tavanımız vardı. Ek olarak Fiat Ducato tavanı, yan panel plastiği ile beraber Crafter Man arka kapı plastikleri, kayar kapı plastiği sergiledik. Direksiyon kapama plastiklerimizi de sergiledik.

BUSWROLD Fuarı, firmamız açısından önemi var olan müşteri kitlemizle ilişki tazelemek ile beraber yeni ilişkiler de kurabilmektir. Fuar beklentilerimizi tamamen karşıladı ve çok güzel etkileşimler sağladık. Bursa Türkiye'deki otomotiv pazar payının büyük bir yüzdelik dilimine sahip olduğu için önemi yüksektir. Standımıza gelip bizleri ziyaret eden herkese ayrı ayrı çok teşekkür eder ve iyi dileklerimizi sunarız.