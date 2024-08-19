Bursa Valiliğine Erol Ayyıldız atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Mahmut Demirtaş'ın yerine Bursa Valisi olarak Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı.

Erol Ayyıldız kimdir?

Erol Ayyıldız, 1966 Giresun Piraziz doğumlu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1992 - 1993 Ordu - Ulubey Kaymakamı, 1993 - 1995 Kahramanmaraş - Ekinözü Kaymakamı, 1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı, 2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı, 2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı, 2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, 2011 - 2013 Zonguldak Valisi, 2013 - 2016 Aydın Valisi, 2016 - 2020 İzmir Valisi, 2020 - 2023 Eskişehir Valisi olarak görev yaptı, 26 Haziran 2023 tarih ve 32233 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 25 Haziran 2023 tarih ve 2023/312 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanarak 27 Haziran 2023 tarihinde görevine başladı. Ayyıldız, evli ve 2 kız ve 1 erkek çocuk babası.