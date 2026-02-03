Aftermarket toz lastiği alanında Avrupa’nın lideri, dünya genelinde ise ilk beş firma arasında yer alan Dorukmak, 2025 yılında başladığı Çin ihracatını 2026 yılında da istikrarlı biçimde sürdürüyor. Çinli otomotiv ana sanayi üreticilerinin Dorukmak’ı keşfetmesiyle başlayan ihracat sürecinde, Bursa’da üretilen toz lastikleri Çin’de imal edilen sıfır araçlarda kullanılıyor. Çinli firmalara tedarikçi olarak ürün gönderen Dorukmak, zorlu rekabet koşullarına rağmen kalite ve üretim teknolojisiyle tercih ediliyor. Dorukmak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Kurtuluş, Çin pazarına girişin önemine dikkat çekerek, “Çinli otomotiv ana sanayi üreticileri, ihraç ettiğimiz toz lastiklerini kendi üretim hatlarında rot-rotil gruplarında kullanarak sıfır araçlarına montajlıyor. Yılda yaklaşık 3 milyon adet toz lastiği satıyoruz. Araç türüne göre bir otomobilde 16 adete kadar toz lastiği yer alabiliyor” dedi.

“Çin pazarında kalitemizle öne çıkıyoruz”

Çinli üreticilerle otomasyon ve verimlilik sistemleriyle fiyatta rekabet ettiklerini ancak kalite avantajıyla öne çıktıklarını vurgulayan Kurtuluş, “Çin’de üretilen toz lastikleriyle aynı fiyatta olmamıza rağmen, bizim ürünlerimiz daha kaliteli imal ediliyor. Otomasyon seviyemiz ve üretim verimliliğimiz sayesinde önemli bir rekabet avantajı yakalıyoruz. Böylece Çin dünyaya otomobil satarken, araçlarında bizim ürünümüzü kullanıyor” şeklinde konuştu. Türkiye’den Çin’e otomotiv endüstrisi ürünü ihraç eden firma sayısının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken Dorukmak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Kurtuluş, Dorukmak’ın bu alanda istisnai bir konumda bulunduğunu belirterek, “Toz lastiğinde üretim adedi bakımından Avrupa’nın en büyüğü, dünya genelinde ise ilk beş firma arasındayız” ifadelerini kullandı. Dorukmak’ın üretim altyapısı ve kapasitesiyle dünya çapında örnek gösterilen firmalar arasında yer aldığını söyleyen Berke Kurtuluş, “7 bin metresi kapalı olmak üzere toplam 8 bin metrekarelik modern fabrikamızda, yaklaşık 200 kişilik ekibimizle ayda 10 milyon adet kauçuk parça üretiyoruz. Binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçların süspansiyon sistemlerine yönelik ürün çeşitliliğimiz 1.000’in üzerine çıktı. Hem üretim çeşitliliğimiz hem de kapasitemizle global ölçekte güçlü bir oyuncuyuz” değerlendirmesinde bulundu.