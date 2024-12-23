EKOHABER ÖZEL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2025 Yılı Fuar Takvimi yayımlandı. Türkiye genelinde önümüzdeki yıl 390 fuar düzenlenecek. Bu fuarlardan 12’si ise Bursa'da organize edilecek.

TOBB'un 2025 Yılı Fuar Takvimi'ne göre, Bursa'da önümüzdeki yılın ilk fuarı Juniorshow (Bursa 20. Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı) olacak. 28-30 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek fuar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bir sonraki fuar ise 7-9 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak olan Bucos - 5. Kozmetik ve Güzellik Fuarı. Sektörü buluşturacak olan fuar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Rising City- Bursa İnşaat, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ile Bursa Gayrimenkul Fuarı da, 20-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Fuarlar, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuar Takvimi'ne göre, 13. Bursa Karacabey Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 3-6 Nisan tarihleri arasında Karacabey Belediyesi Ömer Matlı Kapalı Pazar ve Fuar Alanı'nda yapılacak.

Bursa'da en çok ilgi gören fuarlar arasında yer alan Bursa Kitap Fuarı, 12-20 Nisan tarihleri arasında organize edilecek. Fuar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde önümüzdeki yıl 22'inci kez kapılarına açacak.

İnegöl mobilyasının dünyaya açılan kapısı olan Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı (Modef 2025), 52'inci kez 15-19 Nisan 2025 tarihlerinde İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı Uluslararası Fuar Alanı'nda yapılacak.

Karavan Show Bursa, 22-26 Nisan tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gıda sektörünü buluşturacak Turfood - 6. Bursa Gıda Fuarı ise 8-10 Mayıs 2025 tarihlerinde organize edilecek. Fuar, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Fuar Takvimi'ne göre, 7'inci Bursa Üniversite Tercih Fuarı, 17 Temmuz'da yine Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yıl içinde ikince kez gerçekleştirilecek Modef Expo ise 7-11 Ekim 2025 tarihleri arasında yine İnegöl'de kapılarını açacak. Fuarda, mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, son trend ürünlerini vitrine çıkaracak.

Bu arada geçen yıl ülke çapında 348, Bursa'da ise 14 fuar düzenlenmişti. Buna göre Türkiye genelinde organize edilecek fuarlarda artış kaydedilirken, Bursa'da bu sayı düştü. Ay bazında bakıldığında ise Bursa’da en çok fuar, 4 organizasyonla Nisan ayında yapılacak.

Yurt içi ve yurt dışında 30’a yakın fuar var

Bursa iş dünyası, 2025 yılında Bursa’daki fuarların yanı sıra Türkiye’nin farklı noktalarında ve dünyanın dört bir yanında düzenlenecek olan fuarları da yakından takip edecek. Tekstilden metale, gıdadan otomotive kadar onlarca sektörü ilgilendiren 30’a yakın organizasyona katılacak olan Bursalı firmalar, fuarlarda yeni ürünlerini sergileyip yurt dışı pazarlarda satışlarını artırmanın yollarını arayacak.

Premiere Vision New York, özellikle Kuzey Amerika'daki moda profesyonelleri için ana etkinlik konumunda. Türkiye’deki sektör yetkilileri için de büyük önem taşıyan fuar, 14-15 Ocak 2025’de yapılacak.

Heimtextil Frankfurt ev tekstili fuarı, 14-17 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Dünyanın en büyük uluslararası ev ve ticari tekstil fuarı olan Heimtextil, her yıl Bursa’dan yoğun bir katılıma sahne oluyor.

Premiere Vision Paris 2025-1 (Fabrics) Fuarı, 11-13 Şubat 2025 tarihlerinde ve 2- 4 Temmuz 2024 tarihlerinde Paris Nord - Villepinte Parc des Expositions fuar alanında gerçekleşecek.

TEXWORLD Fuarı, Paris - Fransa’da gerçekleşecek. Fuar kapsamında, BTSO organizasyonu ile 9 - 12 Şubat 2025 tarihleri arasında tekstil sektörü yurt dışı iş gezisi yapılması planlanıyor.

Gıda sektörünü buluşturacak olan Dubai - Gulfood Fuarı, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında, Dubai’de'de yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık iş birliğinde, 4M Fuarcılık desteğiyle düzenlenecek IMATECH - 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Fuarizmir'de sektör profesyonellerini buluşturacak.

Tüyap Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından düzenlenen İstanbul İplik Fuarı, 26-28 Şubat 2025 tarihlerinde İstanbul'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. İplik sektörünün geleceğini şekillendiren fuarda, uluslararası katılımcılar ve ziyaretçiler buluşacak.

Global yapısı ile denim sektöründe öne çıkan güçlü üreticiler, Texhibition İstanbul'da 5-7 Mart 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya geliyor.

Polonya'da düzenlenen yıllık bir uzman etkinliği olan STOM-TOOL fuarı, metal işleme, aletler ve makine aletleri konusunda uzmanlaşmıştır. STOM-TOOL, 25 Mart Salı'dan 28 Mart Cuma'ya kadar 4 gün boyunca Kielce'de gerçekleşecek.

Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen, dünyanın önemli ve kapsamlı sanayi fuarları arasında yer alan HANNOVER MESSE Fuarı, 31 Mart – 4 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Dünyanın en büyük ev tekstili buluşması HOMETEX, 20-23 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenleniyor.

Dünyayı, Almanya Köln’de buluşturan Uluslararası Mobilya ve Ahşap İşçiliği Fuarı INTERZUM, 20-23 Mayıs 2025 tarihlerinde Koelnmesse fuar alanında düzenlenecek.

Win Eurasia, 28-31 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak. Fuar alanında Elektrik, Elektronik ve Enerji Otomasyonu, Endüstriyel ve Fabrika Otomasyonu Teknolojileri, Robotik Otomasyon ve Dijital Fabrika Teknolojileri, Kaynak ve Robotik Kaynak Teknolojileri, Makine Otomasyonu ve Teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren yüzlerce firma en yeni ürünlerini sergileyecek.

Metalloobrabotka Uluslararası Fuarı, 26-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Sanayi Fuarı ITM Endüstri Avrupa 2025, 3-6 Haziran tarihleri arasında Polonya’nın Poznan kentinde düzenlenecek.

Tekstil teknolojilerinin lider markalarını İstanbul'da buluşturan ITM -Uluslararası Tekstil Makinaları Fuarı, 9-13 Haziran 2025 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Dünyanın önde gelen ticaret fuarı markası olan Automechanika, dünya çapında 14 etkinlikle en önemli ticaret platformu olarak öne çıkıyor. Automechanika Riyad 28 - 30 Nisan 2025, Automechanika Kuala Lumpur da 8 - 10 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Automechanika İstanbul da, 12-15 Haziran tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'nın en büyük Metal Şekillendirme, Üretim, Kaynak ve Son İşlem Etkinliği olan FABTECH Şikago, 8-11 Eylül 2025 tarihleri arasında katılımcıları ağırlayacak.

IBIA Expo - Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknoliji'leri Fuarı, 300'ün üzerinde lider firma ve üreticinin katılımıyla 24-27 Eylül 2025 tarihlerinde 4. kez İstanbul Fuar Merkezi'nde hedef alıcı ülkelerden binlerce ziyaretçisiyle sektör profesyonellerine kapılarını açacak.

Demir çelik sektörünün 7. Uluslararası Demir, Çelik, Metal Ürünleri & Üretim Teknolojileri Fuarı METAL EXPO ISTANBUL, 24 - 27 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek.

27. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı (Intermob), 25-28 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Busworld Otomotiv ve Yan Sanayii fuarı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 4- 9 Ekim 2025 tarihleri arasında organize edilecek.

ABD Otomotiv Satış Sonrası Fuarı AAPEX Show, 5-7 Ekim 2024 tarihleri arasında ABD'nin Nevada ve Las Vegas şehirlerinde düzenlenecek.

Aluminium Dusseldorf, 6-8 Ekim 2025 tarihleri ​​arasında Almanya'nın Düsseldorf kentinde yapılacak. Fuar, 1997 yılından bu yana düzenlenen, alüminyum endüstrisini ve uygulama alanlarını kapsayan en önemli fuarlardan biri konumunda.

Makine sektörünün Anadolu'daki en büyük buluşması MAKTEK Konya, 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde üçüncü kez kapılarını açıyor.

EuroCIS Perakende Teknolojileri Fuarı, 8-15 Ekim 2025 tarihleri ​​arasında Messe Düsseldorf'ta katılımcıları ağırlayacak.

38. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech de, 11-15 Ekim 2025’te gerçekleştirilecek. Fuar, İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Nürnberg Messe tarafından düzenlenen; EuroGuss 2025 Uluslararası Basınçlı Döküm İhtisas Fuarı 15-17 Ekim 2025 tarihlerinde Meksika'da gerçekleştirilecek.