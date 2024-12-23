Dünya Bankası Grubunun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye ve Mısır'da faaliyet gösteren ev tekstili üreticisi Küçükçalık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 50 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Finansmanla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, yatırım ile şirketin üretim kapasitesini artırması ve sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmesi hedefleniyor.

Küçükçalık Tekstil yeni bir polyester cips üretim tesisi kurmayı, iplik eğirme tesisini genişletmeyi ve Sakarya'da bir tekstil geri dönüşüm tesisi inşa etmeyi hedefliyor. Ayrıca, şirketin Bursa'daki üretim biriminde güneş panelleri kurulumu gerçekleştirilecek. Söz konusu yatırımın yaklaşık 700 kişilik yeni istihdam oluşturması bekleniyor.

Üretim kapasitesi artıyor

Küçükçalık Grubu Başkanı Yaşar Küçükçalık, "Bu ortaklık, üretim kapasitemizi genişletirken, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı da artıracak" dedi. IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer ise "Bu yatırım, Türkiye'nin sentetik kumaş üretiminde rekabet gücünü artıracak" ifadelerini kullandı. IFC, son on yılda Türkiye’de 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.