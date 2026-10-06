Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern üretim tesisinde faaliyet gösteren MEKAŞ Yemek Sanayi, kamu kurumlarından hastanelere, eğitim kuruluşlarından özel sektör firmalarına kadar geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunuyor. Yaklaşık 250 kişilik kadrosuyla faaliyet gösteren MEKAŞ, günlük ortalama 40 bin kişilik yemek üretim kapasitesiyle kurumsal yemek sektöründeki hizmetlerini sürdürüyor. MEKAŞ Yemek Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Esra Öztürk, hizmet kalitesinin sürdürülebilir olması için yalnızca üretim kapasitesinin değil, operasyonun bütün aşamalarının belirli standartlar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Bizim için kalite, yalnızca müşteriye sunulan yemeğin lezzetiyle sınırlı değil, tarladan ürüne, üretimden sevkiyata, çalışanlarımızın yetkinliğinden iş sağlığı ile güvenliğine ve sürdürülebilirlik uygulamalarına kadar bütün süreçleri kapsayan bir anlayış” dedi.

Standartlara uygunluk denetimlerle ölçülüyor

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin, işletmelerin sundukları hizmetin ilgili Türk Standardı veya belirlenen kriterlere uygunluğunu ortaya koyan önemli bir kalite göstergesi olarak öne çıktığını söyleyen Öztürk, “Belgelendirme sürecinde hizmet sahamızın fiziksel koşullarından iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına, çalışanların özlük dosyalarından müşteri memnuniyetine kadar çok sayıda kriter değerlendirildi ve Hizmet Yeterlilik Belgesini almaya hak kazandık” şeklinde konuştu. Esra Öztürk, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’nin şirketin kalite anlayışını ortaya koyan önemli bir belge olduğunu ifade ederek, “Belgelendirme sürecini sadece yerine getirilmesi gereken bir prosedür olarak görmüyoruz. Sürecin her aşamasında hizmet standartlarımızı izlenebilir kılmak ve sürdürülebilir hale getirmek bizim için büyük önem taşıyor” dedi. Hizmet yeterlilik standartlarının yalnızca prestij sağlamadığını, aynı zamanda süreçlerin daha sistematik yürütülmesine katkı sunduğunu belirten Öztürk, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kurumsal yemek hizmetinde müşterinin beklentisi yalnızca zamanında ve kaliteli yemek sunulması değil; güvenilir, sürdürülebilir ve standartları belli bir hizmet alabilmek. Bu nedenle operasyonlarımızı sürekli geliştirmeye ve müşteri memnuniyetini ölçülebilir şekilde artırmaya odaklanıyoruz.”

MEKAŞ'ta sürdürülebilir büyüme hedefi

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim altyapısı, geniş çalışan kadrosu ve yüksek üretim kapasitesiyle hizmet veren MEKAŞ Yemek Sanayi, operasyonel mükemmellik anlayışını sürdürülebilir büyüme hedefiyle birlikte ele alıyor. MEKAŞ, kalite standartlarının geliştirilmesi, operasyonel verimliliğin artırılması ve müşteri memnuniyetinin sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalarını devam ettirirken, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ile hizmet süreçlerindeki standartlara verdiği önemi de ortaya koydu.