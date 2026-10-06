Programın açılışında konuşan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut,“Okulların açıldığı ilk günlerde öğrencilerimizle farklı bir etkinlikte bir araya geldik ve okula eğlence ile başlamalarını istedik. Biz eğitimi bir bütün olarak ele almayı misyon edindik ve eğitimin bir parçası olarak Kültürlü Çocuk Festivalimizde çocuklarımızı eğlenmeleri için bir araya getirdik. Çünkü çocuğun dünyasında eğitimi sevimli hale getirebilmek çok önemli. Bizim de bunu başarıyla gerçekleştirdiğimize inanıyorum” dedi. Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya da, “Festivalimize 1000’e yakın öğrencimiz ve aileleri katıldı. Bu yıl 4. kez gerçekleştirdiğimiz festivalimizin ayrı bir özelliği var. Çünkü 2026-2027 eğitim öğretim yılı Özel Bursa Kültür Okulları’nın 25. kuruluş yılı. Bu da bize ayrı bir heyecan katıyor. Özel Bursa Kültür Okulları olarak ‘Oyun Dostu Okul’ akreditasyonunu kazandıktan sonra çocuklarımızın oyunla buluşmasını önceledik ve bu etkinlikte de sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından sanat, bilim ve oyun atölyeleriyle renklenen festival, çocuklara öğrenirken keyif alabilecekleri bir ortam sundu. ‘Ömür Abla ile Sahne Senin’ gösterisiyle başlayan program, ardından yapılan ‘Bubble Show’ ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği ‘Emoji Korteji’ ile devam etti.