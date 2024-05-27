Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Bursa ve Türkiye’de yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümün gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, 1960’larda organize sanayiye pilotluk yapan Bursa’nın üçlü dönüşüm için de bu öncü rolünü üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

BUSİAD Evi’nde düzenlenen basın toplantısında, geçen yıl kamuoyuyla paylaştıkları “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” vizyon çalışmasının eylem planını duyuran BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, “Geçtiğimiz yıl, önce kent yöneticilerine ardından meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına yaptığımız, ‘Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa’ vizyon belgesi çalışmamız çok önemli bir etki yaptı. Özellikle seçim sürecinde tüm adaylardan çalışmamıza övgü aldığımızı da belirtmek isterim. Tüm bu olumlu geri dönüşlerin bize verdiği güçle eylem planımızı hazırladık” dedi. Bursa ve Türkiye’nin Dönüşümü için 2024-2025 BUSİAD Çalışma Takviminin sunumunu yapan Küçükkayalar, şunları söyledi:

“Etkinliklerimizin ana omurgası elbette ki Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa söylemine dayanıyor. Bunu başarabilmek için de elimizde üçlü dönüşüm argümanı var. Nedir bu üçlü dönüşüm? Yeşil, Dijital ve Toplumsal Dönüşüm. Katma değeri yüksek teknolojiler kullanarak dijital dönüşümü başarmış, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi bilincini geliştirerek Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumlu, sürdürülebilir çalışmalar yaparak yeşil dönüşümü hayata geçirmiş, merkezinde insanın olduğu bir anlayışla, eğitim, iş ve sosyal yaşamda fırsat eşitliğini sağlayarak, özgür düşünce, girişimcilik ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı politikalar uygulayarak, kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk projelerini çalışma hayatı ile bütünleştirerek toplumsal dönüşümü sağlamış bir Bursa için el ele diyoruz.

Yeni bir pilotaja ihtiyaç var

Bildiğiniz gibi Bursa Türkiye’de organize sanayinin ilk kurulduğu kent. Yıllarca da bundan hareketle Pilot Sanayi denilmiştir Bursa Organize Sanayi Bölgesine. Gerçekten örnek, yönlendirici ve öncü olarak pilotluk görevini 1960’lardan bugünlere kadar yerine getirmiştir Bursa. Ancak içinde bulunduğumuz dönem artık yeni bir pilotaja ihtiyaç duyulduğu bir dönemdir. Bursa da yılların getirdiği bilgi ve deneyimle yeni döneme de pilotluk yapacak durumdadır. Yeter ki bunu gönülden isteyelim ve birlik olalım. Hantal bir kent yerine dinamik, günün koşullarına göre çevik hareket edebilen, değişebilen, kendini yenileyebilen bir kent için tüm Bursalı paydaşlar olarak kendimizi yeniden planlamalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Bu gerçekten hareketle diyoruz ki; Sanayinin Pilotu Bursa, Dönüşümün Pilotu Olmaya da Hazır.”