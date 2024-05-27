HAZIRLAYAN: GÖKSEL BAŞARAN

1984 yılından itibaren ve her yıl düzenlenen Metalloobrabotka Uluslararası Fuarı, 20 – 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da yapıldı. Küresel takım tezgahı endüstrisi ve metal işleme teknolojisinin Doğu Avrupa ve BDT’deki en büyük ticaret fuarı olan Metalloobrabotka, dünyanın dört bir yanından önde gelen üreticileri, tedarikçileri ve satıcıları bir araya getirdi.

Fuara Bursalı makinecilerin ilgisi de yoğundu. Makine sektöründe faaliyet gösteren Bursalı şirketler, ya doğrudan stant açarak, ya da bayileri kanalıyla fuara katıldılar.

Fuar, küresel endüstri geliştirme trendlerini vurguluyor ve ölçeği ve verimliliği nedeniyle Avrupa’nın önde gelen ilk 10 endüstri fuarı olarak kabul görüyor. Fuar; metal kesme ekipmanları, metal şekillendirme makineleri, dökümhane ekipmanları, kaynak ekipmanları, işleme ve kaplama ekipmanları, araçlar, malzemeler ve teknoloji, metal kesme aletleri, test makineleri, aletler ve aletler, bileşenler, takımlar, donanım, yazılım ve bakım malzemeleri, teçhizat, yedek parça ve hizmetlerin onarımı ve yükseltilmesi, reel ekonomide CALS teknolojileri, araştırma projeleri, teknolojik ve tasarım gelişmeleri, üretim yönetimi, metal işleme malzemeleri, araştırma kağıtları ve bilgi, metal işleme endüstrisinde reklam, taşeronluk, yatırım ve yenilik odaklı projeler, araştırma, mesleki eğitim ve üretim gibi ürün başlıklarına sahip.