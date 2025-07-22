Renault, Uluslararası Oyun Planı 2027 kapsamında uluslararası pazarlara odaklanarak, 3 milyar Euro’nun üzerinde bir yatırımla sekiz yeni model sunacak. 2023 yılının Aralık ayında Türkiye’de düzenlenen toplantıda, bu modellerden dördünün OYAK ve Renault iş birliğiyle Türkiye’de üretileceği kamuoyuna duyurulmuştu. Marka, yüksek katma değerli C ve D segmentlerindeki varlığını güçlendirmeyi hedeflerken, Türkiye bu stratejinin merkezine yerleşiyor. Renault Duster’ın üretiminin ardından, şimdi de Renault Boreal’in Türkiye’de üretilecek olması, bu dönüşüm stratejisinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor. Boreal’in üretimiyle birlikte, Renault’nun küresel üretim ağı içerisinde Türkiye’nin rolü daha da güçlenmiş olacak.

Renault Boreal’in endüstriyel stratejisi iki kıtaya yayılan bir sistem üzerine kuruluyor. Model, Latin Amerika pazarı için Brezilya’nın Curitiba kentinde, Avrupa dışındaki 50'den fazla ülke için ise Türkiye’de Bursa’da üretilecek. Türkiye’deki üretim tesisi, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz ülkelerini kapsayan 50’den fazla pazara yakınlığı sayesinde hem lojistik verimlilik hem de üretim maliyetlerinde avantaj sağlayacak.

400 milyon Euro’luk yatırım

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem: “Türkiye’nin küresel pazardaki rolünü güçlendirmek, OYAK olarak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. “Renault Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında, 2023 yılının sonunda açıkladığımız 400 milyon Euro’luk yatırım, Ülkemizde üretilecek 4 yeni modelle Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın dünyadaki önemli otomobil üretim merkezlerinden biri olması vizyonumuzla attığımız ilk adımdı.”