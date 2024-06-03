Abdullah Bayrak’ın Divan Başkanlığı, Özgür Şahin ile Rasim Çağan’ın da Divan Kurulu Üyeliği yaptığı Genel Kurulda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri İbrahim Karlıtepe ve Kenan Toksari, Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım ve Bursa OSB üyeleri katıldı.

Bursa OSB 13. Genel Kurulu açılışında konuşan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay, “Yoğun çalışma temposu ile geride bıraktığımız dönem, bölgemizle ilgili altyapı yatırımlardan dış ekonomik temaslara, kuvvetlendirerek sürdürdüğümüz üye ilişkilerinden sosyal sorumluluk projelerine kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle verimli bir şekilde geçti” dedi.





Yeşil OSB çalışmaları



Yeşil OSB konusunda yürüttüğü çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını söyleyen Abdullah Burkay, “Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde doğayı koruyan sistemleri kullanıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Yine bu kapsamda karbon salınımını düşürmek suretiyle her zaman önem verdiğimiz çevre hassasiyetlerine de yoğunlaşmış olacağız” diye konuştu.

Gündem gereği faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve mali tabloları müzakere edilerek Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin 13. Olağan Genel Kurulu’nda kabul edildi.