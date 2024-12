Mustafa Bozbey

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

2024 yılı, özellikle 31 Mart’ta Bursa’ya gelen gerçek bahar ile birlikte güçlü bir değişimin yaşandığı, Bursalıların yepyeni bir yönetim modeli ile tanıştığı yıl olarak tarihe geçti. Kısa sürede emeklilerden gençlere, kadınlardan engellilere kadar hemşehrilerimizi sosyal belediyecilik uygulamaları ile tanıştırdık. Aynı zamanda; yaşanabilir, sürdürülebilir ve yeniden ‘Yeşil Bursa’ hedefi ile gerçekleştireceğimiz projelerimizin tohumlarını da attığımız bir yıl oldu. 2025 yılına; umut, sevgi ve kardeşlik duygularıyla adım atıyoruz. Bu yıl, hemşehrilerimiz şeffaf, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışımızı 17 ilçemizin tamamında daha fazla hissedecek. Ulaşımdan altyapıya, turizmden kültür sanata kadar bir dizi proje ve yatırıma imza atacağımız 2025 yılı, aynı zamanda Kent Anayasamızı da büyük oranda tamamlayacağımız bir yıl olacak.

Erkan Aydın

Osmangazi Belediye Başkanı

Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeyelim. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkalım. Binlerce yıldır bu topraklardayız, bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz 2024 yılında, kısa sürede önemli çalışmalara imza attık. 2025 yılında da Osmangazililere en iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki 2025 her türlü olumsuzluğa rağmen bir önceki yıldan daha iyi olacaktır.

Şadi Özdemir

Nilüfer Belediye Başkanı

Kamucu bir belediyecilik anlayışıyla, 550 bin Nilüferli'nin çıkarlarını gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyor, geçmişten gelen sorunları çözüme kavuşturmak için sistemli bir şekilde çalışıyoruz. Bunu da ortak akılla, birlikte kent dayanışmasını artırarak yapmayı hedefliyoruz. 2025 yılına baktığımızda sadece Nilüfer'in değil ülkemizde yaşanan finansal sorunlarının devam edeceğini ve yeni yılın biraz daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Ancak dayanışma içerisinde Nilüfer'de hizmetlerimizi sürdürmek ve kentimize yeni değerler kazandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Oktay Yılmaz

Yıldırım Belediye Başkanı

2024 yılı, devam eden projelerimizin şekillendiği, yeni projelerimizin planlandığı bir yıl oldu. Ekonomisiyle, iş gücüyle, üretimiyle, eğitim hayatıyla, sosyal yaşamıyla Bursa’nın önemli değeri olan Yıldırım’da, en iyiye ulaşmak için yola çıktık. En büyük destekçilerimiz hemşehrilerimiz için üreteceğimiz projelerle parlayan bir Yıldırım inşa edeceğiz. 2025 yılının ülkemize, kentimize, ilçemize ve tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz

BUÜ Rektörü

Toplumun her kesimi ile iletişimi artırdık. Özellikle iş dünyası ve kent yöneticilerimizle milletimizin faydasına olacak iş birlikleri kurduk. İmzaladığımız protokoller sayesinde yüzlerce projeyi hayata geçirdik. Akademik çalışmalarımızın niteliğini yükselterek, çok daha kaliteli bilimsel çalışmalara imza attık. Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alıyoruz ve bu ligde yükselebilmek için 2024 yılında çok gayret gösterdik. 2025 yılında da daha iyi noktalara gelebilmek adına çalışmaya devam edeceğiz.

Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR

BTÜ Rektörü

Bursa’nın ve Güney Marmara’nın tek teknik üniversitesi olan Bursa Teknik Üniversitesi, “Geliştirme Yılı” olarak ilan ettiği 2024 yılında; akademik, bilimsel, toplumsal, eğitsel gibi pek çok çalışmaya imza attı. Akademik başarılarımızı artırdığımız, inovasyon ve teknoloji alanında güçlü adımlar attığımız 2024, Üniversitemizin her alanda geliştiği bir yıl oldu. Markalaşma yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 yılında ise hedefimiz; uluslararası iş birlikleri ve başarılar ile küresel ölçekte daha fazla etki yaratmak.

İbrahim Burkay

BTSO YKB

2024 yılında bölgesel savaşlar, Avrupa Birliği ve gelişmiş ekonomilerde yaşanan resesyon ve yüksek enflasyon ortamı iş dünyasının dayanıklılığını test eden zorlu koşullar oluşturdu. 2025 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren ekonomide daha olumlu bir tablo görmeyi bekliyoruz. İş dünyası bu sürece hazırlıklı olmalı. Her kriz dönemi fırsatları da beraberinde getirir ancak buna hazır olmamız gerekir.

Özer Matlı

Bursa Ticaret Borsası YKB

2024 yılı, Türkiye ekonomisi ve iş dünyası için zorluklarla dolu bir süreç olarak geride kaldı. Küresel ekonomideki dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve iç politikadaki gelişmeler iş dünyasını çeşitli şekillerde etkilerken, enflasyon ve finansmana erişim gibi konular ön planda yer aldı. 2025 yılına dair beklentilerimizde, ekonomik istikrarın sağlanması ve piyasalarda güven ortamının yeniden tesisi en büyük önceliğimizdir. Faiz oranlarında yapılacak indirimlerle yılın ikinci yarısından itibaren bir toparlanma yaşanabileceğine inanıyoruz.

Ali Uğur

BTSO Meclis Başkanı

2024 yılı, ekonomi ve siyaset alanında fırtınalı bir deniz gibiydi. Yakın coğrafyamızda sert çatışmaların yaşandığı, küresel ticarette kaosun ve belirsizliğin hâkim olduğu bir yıl yaşadık. Yüksek faiz, düşük kur ve AB pazarında yaşanan daralma nedeniyle üretim ve ihracatta zorluklarla karşılaştık. BTSO olarak tüm bu küresel trendleri yakından takip ederek, strateji ve faaliyetlerimizi buna göre şekillendirdik. Dinamik ve sonuç odaklı faaliyetler gerçekleştirdik. 2025 yılının iş dünyamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Hüseyin Durmaz

Bursa OSB YKB

Yaşanan olumsuzluklar ve zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi güçlü ve dinamik bir yapıya sahiptir. Reel sektörün faaliyetlerini destekler anlamında alınacak kararlar ile birlikte dünyadaki bütün gelişmelere rağmen 2025 yılında ekonomimizin iyi bir performans sergileyeceği söylenebilir.

Levent Eski

DOSAB YKB

Dünyada seçimler ve savaşlar 2024 yılına damga vurdu. Ekonomimizin önemli sorunlarından birisi yüksek faiz ve yerel seçim öncesi faizin yüzde 50’lerin üzerine çıkmasının etkilerini yıl boyu yaşadık. Otomotiv ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ağırlıklı olduğu DOSAB’da da 2024 yılı sıkıntılı geçti. Ümit ediyoruz ki gelecek yıl ekonomik aktivitede pozitif yönde bir hareketlilik olacaktır.

Erol Gülmez

NOSAB YKB

2024, ekonomik açıdan zorluklarla dolu bir yıl oldu. NOSAB olarak dayanışma ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızla bu süreçte umudumuzu korumayı başardık. Yeşil sanayi dönüşümüne yönelik projelerimiz ve dijitalleşme adımlarımız ile bölge firmalarımızın, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü pekiştirmesini amaçlıyoruz. 2025’te de bu amaç doğrultusunda, NOSAB çatısı altında daha büyük adımlar atarak ekonomik zorlukları fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Yalçın Toy

Kayapa OSB YKB

2024’ün ekonominin çok iyi olmadığı bir yıl olarak hatıralarımızda, anılarımızda kalmasını istiyoruz. 2025’te beklentilerimiz daha yüksek olacak.

Ömer Faruk Korun

HOSAB YKB

Birçok sektör açısından 2024 yılı çok zor bir yıl oldu. Finansa erişim zorlaştı, iç ve dış piyasada para akışları yavaşladı, karlılıklar düşerken, maliyetler aşırı arttı. Birçok işletme 2024 yılını mevcut durumunu koruma savaşıyla geçirdi. Dolayısıyla 2025 yılı için de iyimserlik en azından yılın ilk yarısı için mümkün gözükmüyor. Belki ikinci yarıda pozitif manada bir hareketlenme olabilir. Elbette iş dünyamız bugüne kadar karşılaştığı zorluklarda olduğu gibi bunun üstesinden gelmek için de çıkış yolları arıyor. Umarım 2025 bu yolların bulunduğu, refaha doğru hızlı adımların atılacağı bir yıl olur.

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD YKB

2024 yılı, finansal belirsizlikler ve yüksek enflasyonun gölgesinde, sanayimizin üretim odaklı çalışmaları sayesinde önemli fırsatların değerlendirildiği bir dönem oldu. Bu süreçte, Bursa’mız ve ülkemiz uluslararası ticaretteki etkisini artırırken, iş dünyamız da karşılaştıkları mali zorluklara rağmen üretim ve faaliyetlerini sürdürme konusunda büyük bir özveri gösterdi. 2025 yılı, iş dünyasının sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, yüksek katma değer sunan projelerin teşvik edilmesi ve firmalarımızın rekabet gücünü artıracak stratejik adımların atılması açısından büyük önem taşıyor.

Arif Demirören

BARSİAD YKB

2024 yılı, sanayiciler için yüksek faiz oranları ve artan maliyetlerin baskısını hissettiğimiz bir dönem oldu. Ancak bu zorluklara rağmen üretim gücümüzle iş dünyasının dayanıklılığını ortaya koyduk. 2025 yılında, özellikle finansmana erişimin kolaylaştırılması, KOBİ’lerin desteklenmesi ve enerji maliyetlerinin daha öngörülebilir bir seviyeye çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Bununla birlikte, üretimi teşvik eden ve işletmelerimizin rekabet gücünü artıran adımların atılması, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi için kritik öneme sahiptir. İş dünyası olarak, bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Baran Çelik

UİB Koordinatör Başkanı

2024 yılında farklı sebeplerle yaşanan zorlukların yansımaları 2025 yılında da sürecektir. 2024 yılından dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkesinin güçlü geleceği için çalışan ihracatçılarımız, ekonomimize katkılarını arttırarak sürdürebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü. 2025 yılında da aynı çaba ve sorumluluk bilinciyle ülkemizin ihracatına ve ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Pınar Taşdelen Engin

UTİB YKB

2024 yılında yaşanan zorluklar ve dünya genelinde üretimin, ticaretin ve iş yaşamının her alanındaki değişimler, mevcut pazarlarımızı korumak ve dijitalleşme süreci ile daha ulaşılabilir hale gelen yeni pazarlara ulaşma çalışmalarımızı yoğunlaştırdı. Sektör genelinde uluslararası rekabet her geçen gün artıyor. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak tüm bu konuları kapsayan proje ve faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Bizler çalışmanın, üretmenin ve sürekli gelişimin gücüne inanan ihracatçılar olarak her koşulda ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Nüvit Gündemir

UHKİB YKB

Yılda 20 milyar dolar dış ticaret fazlası oluşturabilen ve ekonomimizin güçlü sektörlerinden olan tekstil ve konfeksiyon alanında üreticilerimizin tecrübelerini yansıttığı ürünlerimizi 2024 yılında da dünyanın farklı ülkeleri ile buluşturduk. 2025 yılı da dünya genelinde süren istikrarsızlıklar ve çatışmalar nedeniyle zor geçecektir ancak zorlukları yeni fırsatlar olarak gören biz ihracatçılar, global anlamda yaşanan iş yaşamındaki, ticaretteki, kullanıcı beklentilerindeki değişimlere ayak uydurarak, kendimizi günün koşullarına göre sürekli geliştirerek şartlar nasıl olursa olsun çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.

Özkan Kamiloğlu

UMSMİB YKB

Ülkemizin ve Bursa’mızın zengin topraklarından elde ettiğimiz, kalitesi ve lezzeti ile dünyaya mal olan ürünlerimizle gelişmiş ülkelere ve dünyanın farklı coğrafyalarına ihracatımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin ihracatını markalaşan sebze ve meyve ürünlerimizi üretimdeki tecrübemizi uluslararası ticaret ve sevkiyattaki deneyimimizle birleştirerek Türkiye ekonomisine güç vermeye yeni yılda da devam edeceğiz.

Prof. Dr. Senih Yazgan

UYMSİB YKB

Çiftçilerimizin tarım alanındaki kalite anlayışlarını uluslararası ticaret ve sevkiyat alanlarındaki uzmanlığımızla dünya ile buluşturuyoruz.

Ülkemizin doğal değerlerini koruyan, bu sorumlulukla çalışan ihracatçılar olarak ürünlerimizin üretimden sevkiyata, dünyanın her yerinden son kullanıcıya ulaşma aşamasına kadar tazeliğini, doğallığını ve lezzetini koruyarak, alanımızda dünyada kabul gören ülke özelliğimize katkı sunmaya yeni yılda da devam edeceğiz.