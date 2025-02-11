AYDIN DAĞTEKİN

Türkiye'nin önde gelen sanayi üretim merkezlerinden Bursa, yüksek maliyetler, düşük kur, dünya pazarlarında yaşanan durgunluk ve jeopolitik risklere rağmen ihracatta 2025 yılına pozitif başladı. Bursa'dan yapılan ihracat, Ocak 2025 döneminde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 1 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Bursa ihracatını domine eden lokomotif sektör otomotiv endüstrisinin geçen ayki ihracatı, yüzde 18,6 artışla 585,4 milyon dolara çıktı. Sektörün Ocak 2024 ihracatı 493,5 milyon dolar düzeyindeydi.

Kent ekonomisi için büyük önem taşıyan, on binlerce kişiye istihdam sağlayan Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 2,1 artarak 119,7 milyon dolara ulaşırken, diğer bir önemli sektör olan tekstil ve hammaddeleri ihracatı da yüzde 8,6 yükselerek 109,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Meyve sebze mamulleri yüzde 2,6 oranında artışla 13,2 milyon dolara, özellikle İnegöl ekonomisi için kritik yeri olan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı da yüzde 13,2 çıkışla 61,4 milyon dolar oldu.

İhracatı azalan sektörler

1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında ihracatı azalan sektörlere bakıldığında ise yaş meyve sebze ihracatı bu dönemde yüzde 23,3 düşüşle 2,7 milyon dolara geriledi. Bursa'dan geçen ay yapılan çelik ihracatı yüzde 3,6 azalarak, 53,3 milyon dolara indi.

Bursa’da dünya markalarına ev sahipliği yapan makine ve aksamları ihracatı da bu dönemde kan kaybeden bir diğer sektör oldu. Sektör ihracatı Ocak ayında yüzde 13,3 oranında geriledi ve 89,6 milyon dolara indi. Makine ve aksamları ihracatı, geçen yılın aynı ayında 103,3 milyon dolar düzeyindeydi.