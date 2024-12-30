AYDIN DAĞTEKİN

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında BTSO’nun 2025 bütçesi görüşülerek Meclis üyelerinin görüş ve onayına sunuldu. Yapılan oylamada BTSO 2025 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO olarak üretim ve ticaret hayatının tüm kesimlerini etkileyen zorlu sürecin en az hasarla atlatılması adına büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, “Yıl boyunca 900’e yakın komite, konsey ve istişare toplantısı düzenledik. Bu toplantılarda her sektörümüzün sorunlarına büyük bir hassasiyetle eğildik. Üyelerimizden gelen talep, öneri ve beklentileri çözüm önerilerimizle birlikte çatı kuruluşumuz olan TOBB ve ilgili bakanlarımızla paylaştık. Yapmış olduğumuz girişimlerin ardından, firmalarımıza nefes aldıran birçok yasal düzenleme yapıldı” dedi.

Fuar merkezini KFA devralıyor

Bursa’daki fuar merkezinin yönetimini 2025 yılından itibaren BTSO’nun iştiraki KFA Fuarcılık firmasının devralacağını da açıklayan İbrahim Burkay, şunları kaydetti:

“Biz göreve geldiğimizde Bursa’da yılda yalnızca tarım ve kitap fuarları düzenleniyordu. KFA Fuarcılık’ın çalışmalarıyla Bursa’yı otomotiv, tekstil, blok mermer, endüstri, bebe-çocuk konfeksiyonu gibi farklı sektörleri kapsayan 16 uluslararası fuar ile farklı bir boyuta taşıdık. Fuarlar, organizatör şirketler için değil katılımcı firmalar için yapılır. Biz fuar gelirlerimizin tamamını fuarın gelişimi için kullanıyoruz. Nitelikli alıcılar bu sayede fuarlara geliyor. KFA Fuarcılık şu anda Türkiye’nin en büyük fuarcılık şirketi haline geldi. Bu vizyonumuzun ve kurumumuza olan güvenin bir göstergesi. İnşallah Bursa’da 16’dan fazla fuar düzenlemeyi amaçlıyoruz. Fuarlarla eş zamanlı kongre ve sektörel buluşmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü dünyada fuarcılıkta başarılı olmuş ülkeler bu 3 organizasyonu bir arada yapıyor. İnşallah Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde 2025’te yeni bir dönemi başlatacağız.”