ÖZEL HABER

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2024 yılında Bursa iş dünyasına vizyon ve değer katan birçok projeye imza attı. Zorlu 2024 yılında Bursa’da üretim ve ticaret ekosistemini güçlendiren önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “2025 yılında da mekânsal planlama, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve ihracat potansiyelimizi artıracak projelerle sektörlerimizi büyütmeyi sürdüreceğiz. Bursa için hayallerimizin peşinden koşmaya ve kentimizin geleceğini hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, 2024 yılında hem Bursa iş dünyasına hem de kente değer katan proje ve faaliyetlerini sürdürdü. Türkiye’nin yüksek teknolojili üretim ve ihracat üssü olarak kurulan TEKNOSAB’da 25 milyar lira yatırımla hayata geçen 15 fabrikanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilirken, bölgede ulaşıma güç katan TEKNOSAB Otoyol Bağlantı Kavşağı’nın açılışı da 2024 yılında gerçekleştirildi. Geçen yıl Türkiye’ye model olan bir projeye daha imza atmayı başaran BTSO, Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezini Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) modeli ile kurmak için önemli bir adım attı. Kısa sürede 600’ü aşkın yatırımcıya ulaşan TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF, Türkiye’nin tabana yaygınlık açısından en büyük fonu hâline geldi.

Ekonominin Oscarları Sahiplerini Buldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. BTSO tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törende, ‘İhracat’, ‘Sektör Liderleri’, ‘Gelir Vergisi’, ‘Kurumlar Vergisi’, ‘Yeşil Çevre ve Sürdürülebilirlik’ kategorilerinde başarılarıyla örnek olan kişi ve kurumlar ödüllerini aldı.

İhracat Odaklı Projeler

BTSO, 2024 yılında üyelerinin dış ticaret hacmine güç katan çalışmalarını sürdürdü. Türkiye’de aynı anda en fazla UR-GE projesini gerçekleştiren BTSO’nun UR-GE ve HİSER üyeleri 2024 yılında 12 alım heyeti programında dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce firmayla işbirliği masasında buluştu. BTSO iştiraki KFA Fuarcılık ise son 10 yılda 250’yi aşkın yurt dışı iş gezisi organizasyonu düzenleyerek, 8 binden fazla iş dünyası temsilcisini uluslararası fuarlarla buluşturdu.

Fuarlar Şehri Bursa

BTSO’nun liderliğinde gerçekleştirilen yeni nesil fuar organizasyonları, Bursa’nın ticaret hacmine önemli katkıda bulunmaya devam ediyor. 2025 yılı itibariyle Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nin yönetimini de devralan KFA Fuarcılık, Bursa’nın üretim ve ihracat merkezi konumunu güçlendirmek için önemli bir misyon üstleniyor. Bursa Textile Show, Junioshow, Bursa Food Point gibi fuarlara imza atan KFA Fuarcılık, dünyanın en önemli ev tekstili fuarlarından olan HOMETEX’in organizasyonunu da üç yıldan bu yana başarıyla gerçekleştiriyor. Dünyanın en büyük savunma sanayi buluşmalarından biri olan IDEF’in organizasyonunu da üstlenen KFA Fuarcılık, alanında Türkiye’nin en büyük kuruluşlarından biri haline geldi.

BBS Uludağ’ı Küresel Bir Cazibe Merkezi Olarak Konumlandırıyor

BTSO’nun vizyon projelerinden olan Bursa Business School (BBS), ilk yılında ulusal ve uluslararası çapta ses getiren etkinliklere ev sahipliği yaptı. Savunma sanayi çalıştaylarından dünya devlerinin lansmanlarına, iş dünyasına yeni ufuklar kazandıran eğitimlerden özel organizasyonlara kadar birçok prestijli etkinlik BBS’in modern olanaklarıyla Uludağ’ın eşsiz atmosferinde gerçekleşti.

GUHEM ile Yeni Nesil Uzay ve Havacılık’a İlgisini Artırıyor

Gökmen Projesi’nin en önemli ayaklarından birisi olan Türkiye’nin ilk uzay temalı merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi- GUHEM de 2024 yılında yeni neslin uzay havacılık alanlarına farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalarına devam etti. Yılda 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan merkez, 2024 yılında Uzay Kaşifleri Akademisi programının yanı sıra Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’i bilim tutkunlarıyla bir araya getirdi.

Çarşıda Dijital Dönüşüm Başlıyor

Koza Han’da temelleri atılan BTSO, Payitaht Çarşı projesiyle Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne sahip çıkıyor. BTSO, düzenlediği kurumsal eğitim ve gelişim programlarıyla Bursa’nın vitrini olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki işletmelerin modern satış ve pazarlama teknikleriyle donatılmasına imkan oluştururken, bölge esnafının dijital dönüşüm yolculuğunda rehber olacak ‘Payitaht Çarşı Dijital Dönüşüm Merkezi’ projesiyle de bölge esnafının ticaretini küresel vitrine taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. BTSO, bu konuda da Türkiye’nin ve dünyanın en büyük e-ticaret kuruluşlarıyla işbirliği yapıyor.

Ortak Akılla Çözüm Odaklı Yaklaşımlar

BTSO, “Ortak Aklın Gücüyle Geleceğin Kentine” vizyonu doğrultusunda üyelerinin karşılaştıkları sorunların tespiti ve eylem planları dahilinde çözüme kavuşturulması adına çalışmalarını sürdürdü. Yıl boyunca düzenlenen Ortak Akıl ve Üst Düzey İstişare Toplantıları’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ı Oda Hizmet Binasında ağırlayan BTSO, çok sayıda Bakan Yardımcısı ve kamu kurum yöneticisini iş dünyası ile buluşturdu. Söz konusu buluşmalarda enflasyon muhasebesinden, KOBİ kimliğinin yeniden tanımlanmasına kadar sektörlerin çözüm beklediği birçok alanda yeni düzenleme yapıldı.

BUTEKOM’a Yeni Mükemmeliyet Merkezi

Bursa’da sektörlerin Ar-Ge, test ve analiz ihtiyacının karşılanması ve yüksek katma değerli üretime dönüşümün sağlanması hedefiyle çalışmalarını sürdüren BUTEKOM bünyesinde Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’nin açılışı 2024 yılında gerçekleştirildi. Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olarak faaliyet gösteren BTSO Akademi, çalışanların kişisel yetkinliklerine ve teknik donanımlarına katkı sağlayarak, firmaların rekabet güçlerini artırmayı ve sürdürülebilir büyüme performanslarına katkıda bulunmayı sürdürdü.

Yeni Nesil Araç Mükemmeliyet Merkezi Bursa’ya Kazandırıldı

Türkiye’nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme kuruluşu BTSO MESYEB, çalışanların mesleki yeterliliklerinin ölçülmesi, belgelendirilmesi ve niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. BTSO Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren BUTGEM, istihdama yönelik eğitim programlarına devam ederken, Türkiye’de bir ilke imza atarak hibrit, elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında sektörün yenilikçi ve nitelikli dönüşümü için ‘Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi’ni hizmete açtı. Firmalara lojistik operasyonlarında hız ve verimlilik sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren BTSO Lojistik A.Ş., Yenişehir Havalimanı’nda Turkish Cargo iş birliğinde hava kargo operasyonlarını sürdürürken, e-ticaret ve sektörlerinde stratejik konuma sahip firmalarla iş birliği protokollerini sürdürdü.

Burkay: Zorlu Bir Yılı Geride Bıraktık

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak 2024 yılında yakın coğrafyada gerçekleşen savaşlar, ticaretin önündeki engeller ve enflasyonla mücadele sürecinin getirdiği zorluklarla mücadele ettiklerini söyledi. Bu süreçte de iş dünyasına rehberlik etmeyi, çözüm odaklı projeler geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Burkay, “İş dünyamıza, kentimize ve ülkemize karşı duyduğumuz sorumlulukla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu koşullar, dayanışmayı, sabrı ve fedakârlığı her zamankinden daha da önemli kıldı. Yıl boyunca ortak akıl etrafında gerçekleştirdiğimiz komite, konsey ve istişare toplantıları gibi yüzlerce buluşmamızda, her sektörümüzün sorunlarına büyük bir hassasiyetle yaklaştık. Firmalarımızın talep, öneri ve beklentilerini en üst düzeyde dile getirdik. Harekete geçirdiğimiz destek mekanizmalarıyla kent ekonomisinin bu zorlu dönemi en az hasarla atlatmaları için büyük bir gayretle çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Üyelerimizin Yanında Olmayı Sürdüreceğiz

BTSO’da göreve geldikleri günden bu yana “günü kurtaran değil, geleceği planlayan” bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden İbrahim Burkay, Bursa’nın üretim ve ticaret ekosistemine kazandırdıkları tarihi nitelikteki yatırımların kent ekonomisine güç kattığını söyledi. Yenilikçi projelerle üyelere vizyon kazandırmayı hedeflediklerini belirten Burkay, şöyle devam etti: “Daha güçlü bir Bursa için büyük hedeflere yürüdük, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak yeni umutlar ve hedeflerle 2025 yılına girdik. Bu dönemde de üyelerimizin yanında olmaya devam edecek; mekânsal planlama, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve ihracat potansiyelimizi artıracak projelerle sektörlerimizi büyütmeyi sürdüreceğiz. Bursa için hayallerimizin peşinden koşmaya ve kentimizin geleceğini hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz.”