Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) geleneksel hale getirdiği çevre ödülleri, sahiplerini buluyor. Tören, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenecek. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in konuk konuşmacı olarak katılacağı çevreye duyarlı sanayi tesisi ödül töreni, Bursa OSB Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek.

BOSİAD, duyurusunu Mart ayında yaptığı yarışmada bu yıl değişiklik yapmıştı. Çevreci üretim konusunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını kaydeden BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, yapılan çalışmaların uluslararası standartlarda da ölçülebilir olmasını sağlayacaklarını belirtmişti. Bundan önce Lisans Yönetmeliği’ne bağlı olarak Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan, Çevreye Kirletici Etkisi Olan ve İzin-Lisans Muafiyeti Olan Tesisler olmak üzere 3 farklı kategoride ödül verirken bu yıl ise bu kategorilerin tamamen kaldırıldığını açıklayan BOSİAD Başkanı Çağan, “Yeşil Dönüşümü iyi projelendiren kazansın, iyi dönüşüm yapan kazansın. ‘Yükü ne kadar’ kısmını değil dönüşümü projelendiren, dönüşmeyi hedefleyen tarafı artık değerlendiriyoruz ki rol model olsunlar. Bir diğer yenilik de, bundan önce 3 farklı kategoride birinciler ve teşvik ödülleri veriyorduk. Ancak artık Platin, Altın ve Gümüş olmak üzere sadece 3 firmayı ödüllendireceğiz” demişti.