Bemis, 2026 yılıyla birlikte elektrikli araç şarj ekipmanlarını da uluslararası müşterilerine sunmaya başlayacağını açıkladı. Bu gelişme, şirketin hem üretim portföyünü genişletmesi hem de küresel elektrikli mobilite pazarındaki etkisini artırması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda Bemis, tamamen kendi mühendislik ekibi tarafından geliştirilen 2. Nesil AC şarj cihazlarını piyasaya çıkararak, global pazarda rekabetçi fiyat, yüksek kalite ve teknolojik üstünlük sunmayı hedefliyor. Yeni nesil cihazlar; geliştirilmiş yazılım altyapısı, uzaktan yönetim fonksiyonları, gelişmiş güvenlik modülleri, planlı şarj ve kesinti sonrası otomatik yeniden başlatma gibi birçok yeni özellikle donatıldı. Tüm ürün gamı için CE ve TÜV sertifikasyon süreçlerinin aktif olarak yürütüldüğü bildirildi. Bemis, yıllardır sürdürdüğü ihracat tecrübesi ve endüstriyel üretim birikimini artık elektronik donanım ve yazılım alanına taşıyarak, kendini küresel arenada bir teknoloji firması kimliğiyle konumlandırıyor. Türkiye’nin elektrikli mobilite ekosisteminde TOGG ve Karsan gibi markaların ardından, Bemis’in de elektrikli araç şarj ekipmanlarında ülkeyi temsil eden yeni bir oyuncu olması dikkat çekiyor. Uluslararası açılım hamlesi, şirketin geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Kolombiya, Şili, Tanzanya ve İstanbul fuar katılımlarının ardından güç kazanmış durumda. Bu fuarlarda hem AC şarj cihazlarını hem de yeni nesil elektronik modüllerini tanıtan Bemis, dünya pazarından gelen yoğun ilginin ardından global stratejisini derinleştirme kararı aldı. Şirket, 2025 yılında ise Dubai ve Almanya’da iki büyük uluslararası fuara katılacağını duyurarak, global büyüme planlarını hızlandırdığını ifade etti. Sadece donanım üretiminde değil, kendi geliştirdiği yazılım ve yönetim platformlarıyla da pazarda yer almayı hedefleyen Bemis, böylece elektrikli araç şarj teknolojilerinde yerli üretim gücünü dünyaya taşıyacak.