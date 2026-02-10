29 yıllık başarı geleneğiyle öne çıkan kurumda gerçekleştirilen buluşmada, mühendislik disiplini ile global eğitim standartlarının entegrasyonu ön plana çıktı.

Bursa’nın akademik vizyonuna 1997 yılından bu yana yön veren Gökkuşağı Koleji, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. TÜMKAD üyeleri, okulun Cambridge akredite laboratuvarlarını, STEM istasyonlarını ve sürdürülebilirlik odaklı yeşil kampüs uygulamalarını yerinde inceledi.

"Mühendislik disiplinini lise sıralarına taşıyoruz"

Ev sahipliği sırasında açıklamalarda bulunan Gökkuşağı Koleji Genel Müdürü Mesut Döner, kurumun Gelişim Üniversitesi ile olan akademik partnerliğinin önemine değindi. Yapılan açıklamada: "29 yıllık kurumsal hafızamızla, sadece bir okul değil, üniversite gücüyle desteklenen bir akademik ekosistem sunuyoruz. Cambridge ve IB standartlarındaki müfredatımızla, özellikle kız öğrencilerimizi mühendislik ve bilim alanında küresel liderler olmaları için teşvik ediyoruz. Bugün TÜMKAD üyelerini ağırlamak, öğrencilerimiz için en büyük ilham kaynağı olmuştur," denildi.

Sürdürülebilirlik ve gelecek vizyonu

Gökkuşağı Koleji, toplantı kapsamında mühendis kadınlara okulun "Yeşil Kampüs" ve "Eğitimde Sürdürülebilir Kalite" projelerini sundu. Mühendislik bakış açısıyla eğitim altyapısını inceleyen TÜMKAD üyeleri, laboratuvarlardaki teknik donanım ve Cambridge programının analitik düşünme yapısı hakkında detaylı bilgi aldı.

Kadın liderliği ve STEM

Kadınların mühendislik dünyasındaki yerini güçlendirmek adına yapılabilecek mentorluk çalışmaları ve ortak projeler hakkında görüşmelerin de yapıldığı buluşma, TÜMKAD üyelerine günün anısına sunulan kurumsal hediye takdiminin ardından gerçekleştirilen kampüs turu ve bu anlamlı günü ölümsüzleştiren anı fotoğrafı çekimiyle taçlandırıldı.