Raporda Epsan, sürdürülebilirliği yalnızca sayısal sonuçlar üzerinden değil; ürün stratejisi, Ar-Ge yatırımları, döngüsel ekonomi yaklaşımı ve kurumsal kültürü ile ele aldığını ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, şirketin sürdürülebilirliği büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Ürün ve döngüsel ekonomi odağında sürdürülebilirlik

Epsan, karbon yönetimini yalnızca operasyonel veriler üzerinden değil, ürün portföyü ve müşteri odaklı çözümler aracılığıyla ele alıyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla geliştirilen EPLON+ ve EPIMIX+ ürün grupları, birincil ham maddelere kıyasla daha düşük karbon ayak izi sunarak müşterilerin kendi sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamasına olanak tanıyor. Bu kapsamda EPLON+ ürünleri ortalama yüzde 32, EPIMIX+ ürünleri ise yaklaşık yüzde 10 CO₂ azaltımı potansiyeliyle, Epsan’ın düşük karbonlu ve sorumlu ürün geliştirme yaklaşımının temel yapı taşları arasında yer alıyor. Şirket, sürdürülebilirliği sonuçtan ziyade çözüm üretme kapasitesi üzerinden konumlandırmayı hedefliyor.

Kaynak yönetiminde şeffaflık ve sürekli iyileştirme yaklaşımı

Epsan, su ve enerji yönetimini operasyonel verimlilik ve sürekli iyileştirme perspektifiyle ele alıyor. 2024 yılında üretim süreçlerinde kaynak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalar ön plana çıkarken, su tüketimi ve yenilenebilir enerji kullanımı alanlarında izleme ve optimizasyon çalışmaları sürdürüldü.

Şirket, bu alanlardaki performans göstergelerini şeffaflık ilkesi doğrultusunda raporlamaya devam ederken, uzun vadeli hedeflerini operasyonel gerçeklerle uyumlu ve sürdürülebilir bir çerçevede şekillendiriyor. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik verilerinin yalnızca raporlanan değil, yönetilen bir süreç olarak ele alındığını ortaya koyuyor.

Ar-Ge ve dijitalleşme sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturuyor

2024 yılı, Epsan için Ar-Ge yatırımlarının ve inovasyon odağının daha da güçlendiği bir dönem oldu. Şirket, Ar-Ge harcamalarını bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde artırarak; Turkish Time tarafından açıklanan “Türkiye’de Ar-Ge harcaması en yüksek 500 şirket” listesinde üst sıralarda yer aldı. Aynı yıl ISO 2500 listesinde elde edilen konum ise Epsan’ın ulusal ölçekteki rekabet gücünü pekiştirdi.

Dijitalleşme projeleri sayesinde üretim süreçlerinde izlenebilirlik ve verimlilik artarken, yapay zekâ destekli güneş enerji izleme sistemleri enerji performansının daha etkin yönetilmesini sağlıyor. Ürün karbon ayak izi hesaplamalarının şirket içi yazılımlar aracılığıyla yapılması, çevresel etkinin ölçülmesinin ötesine geçerek stratejik karar süreçlerine entegre edilmesine imkân tanıyor.

Toplumsal kapsayıcılık ve çalışan odaklı yaklaşım

Raporun sosyal boyutunda eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık temel başlıklar arasında yer alıyor. 2024 yılında kadın mavi yaka çalışan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 40 artış gösterdi. Beyaz yaka çalışanlar arasında kadın oranı yüzde 48’e, yönetici pozisyonlarındaki kadın oranı ise yüzde 40’a ulaştı. Bu tablo, Epsan’ın karar alma mekanizmalarında çeşitliliği güçlendiren bir yapı kurma hedefinin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. Çalışan memnuniyeti ve güvenli çalışma ortamı da sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli unsurlarından biri olarak raporda yer buluyor. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, yetenek gelişim programları ve sürekli eğitim süreçleri, şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak konumlanıyor.

Müşteri güveniyle desteklenen küresel büyüme

Yıllık 72 bin ton üretim kapasitesi, 50 ülkeyi kapsayan dağıtım ağı ve Avrupa ile ABD’deki satış ofisleriyle küresel ölçekte faaliyet gösteren Epsan, sürdürülebilirliği büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyor. 2024 yılında yüzde 98,26 seviyesine ulaşan müşteri memnuniyeti, şirketin yalnızca ürün kalitesiyle değil; güven, şeffaflık ve uzun vadeli iş ortaklıklarıyla değer yarattığını ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, Epsan’ın sürdürülebilirliği ticari başarıyla birlikte ele alan bütüncül iş modelini yansıtıyor.

“Sürdürülebilirliği işimizin doğal bir parçası olarak ele alıyoruz”

Epsan Pazarlama Müdürü ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülbin Efe Çevik, rapora ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “2024 Sürdürülebilirlik Raporumuz, performans göstergelerimizi şeffaf biçimde paylaştığımız, aynı zamanda sürdürülebilirliği nasıl yönettiğimizi ortaya koyan bir çalışma oldu. Sürdürülebilirliği yalnızca kısa vadeli sonuçlar üzerinden değil; ürün geliştirme yaklaşımımız, Ar-Ge yatırımlarımız ve kurumsal kültürümüzle birlikte ele alıyoruz. “Döngüsel ekonomi odağında geliştirdiğimiz sürdürülebilir çözümler ve sorumlu tedarik zinciri yönetimi yaklaşımımızla müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı önemsiyoruz. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı destekleyen dengeli bir çalışma ortamı oluşturarak bu yaklaşımımızı sosyal boyutta da güçlendiriyoruz.” Amacımız, sürdürülebilirliği işimizin doğal bir parçası haline getirerek uzun vadeli ve güven temelli bir büyüme modeli inşa etmek.”