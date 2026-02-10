Endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerinin önde gelen üreticilerinden Durak Tekstil, 10-12 Mart tarihleri arasında Orlando, Florida’da düzenlenecek olan ISPA EXPO 2026’da 711 numaralı stantta çözümlerini sergileyecek. ‘Uykunun Geleceği Burada Başlıyor – The Future of Sleep Starts Here!’ sloganının öne çıktığı fuarda Durak Tekstil, uyku endüstrisinin en önemli bileşeni kabul edilen yatak ve kapitoneye yönelik yüksek kaliteli ve teknik ipliklerini sergilemenin yanı sıra, Amerika pazarındaki marka bilinirliğini artırmaya odaklanıyor.

2025 başında kurduğu Durak USA Inc. ile Amerikan pazarına doğrudan giren firma, tedarik süreçlerini ve yerel pazarlara ulaşma kabiliyetini artırmayı başardı. Yatak ve yan sanayisinin küresel buluşma noktalarından biri olan ISPA EXPO 2026’da Durak Tekstil standında Durak Duma, Durak Duraless, Durak Durabobbins, Durak Fire Safe P-Aramid ve Durak Bug Safe olmak üzere birçok dikiş ve nakış ipliği sektör profesyonellerine sunulacak.

Durak Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Durak, hem uygulama segmenti bağlamında yatak ve kapitone endüstrisine hem de hedef pazarlar arasında Amerika’ya büyük önem verdiklerini söyledi. Durak şunları dile getirdi; “Durak Tekstil birçok farklı sektöre hitap eden dikiş ve nakış iplikleri ile hayatın her alanına dokunuyor. Otomotivden giyime, medikalden koruyucu tekstillere kadar birçok alana çözüm sağlıyoruz. Yatak ve kapitone endüstrisi de en önemli pazarlarımız arasında bulunuyor. Geliştirdiğimiz dikiş ve nakış iplikleri sadece performansları ile değil aynı zamanda fonksiyonel özellikleri ile de üreticilere yeni imkanlar sağlıyor. Ateşe dayanıklı ipliklerimizin yanı sıra, haşere ve böcek kovucu ipliklerimiz bu sektörde büyük bir katma değer yaratıyor. Fuar boyunca sergileyeceğimiz ürünlerimiz kadar Türkiye merkezli bir marka olarak güvenilir bir partner olduğumuzu da vurgulayacağız. Müşterilerimiz için kesintisiz ve zamanında teslimat ilkesi en az en iyi iplikleri sunmak kadar önemlidir. Durak Tekstil olarak ihracat odaklı büyüme stratejimizi daha ileriye taşımak için ISPA EXPO 2026’da yer alacağız.”

5 çözüm ve onlarca uygulama fırsatı

Fuarda Durak Tekstil standında; Durak Duma, Durak Duraless, Durak Durabobbins, Durak Fire Safe P-Aramid ve Durak Bug-Safe iplikleri öne çıkacak.

%100 yüksek mukavemetli sonsuz elyaf polyesterden üretilen DURAK Duma® dikiş ipliği kullanıcılarını yeni standartlara taşıyor. Stabil bir iplik tansiyonu ve çökme yapmayan yapısıyla bu iplik, benzerlerine kıyasla 3 kat fazla iplik miktarı sağlayarak daha az alt iplik değiştirme fırsatı sunuyor. Merkezinde boşluk olmayan DURAK Duma® ipliği sayesinde üreticiler %10 daha fazla üretim imkânı elde ediyor. Yüksek verimlilik ve performans sağlayan bu dikiş ipliği ev tekstillerinden yatak ve kapitoneye, brode ve monttan iç çamaşırı ve otomotiv endüstrisine kadar birçok farklı talebe yanıt veriyor.

Hazır sarılmış masura ipliği Durak Duraless® standart kullanıma göre minimum 2 kat veya üzeri metraj avantajı sunuyor. Dikiş performansını artırmak amacıyla özel yağlarla işlenen iplik, dikiş kalitesini ve üretim verimliliğini artırmaya yardımcı oluyor. Baştan sona kadar stabil iplik tansiyonuna sahip olan Durak Duraless®, iş kıyafetleri, hazır giyim, yatak ve kapitone, iç giyim, ev tekstili gibi birçok farklı alanda güvenle kullanılıyor.

Üreticilerin artan maliyet duyarlılığına yanıt veren DURAK Durabobbins® ipliği minimum fire maksimum fayda sağlıyor. İlikli elyaf ve kesik elyaf polyesterden üretilen ipliğin her bir kozası arasındaki metraj farkı, hassas sarım teknolojisi sayesinde %1 gibi çok düşük seviyededir. Yüksek dikiş kalitesi talep eden üreticilerin tercih ettiği iplik, haslık değerleri ile de uzun ömürlü uygulamalarda başarısını kanıtlıyor.

Durak® Fire Safe P-Aramid® dikiş ipliği 500°C’ye kadar ateşe dayanıklılığı ile yatak endüstrisinde daha güvenli ürünleri mümkün kılıyor. Naturel açık sarı renkteki P-Aramid iplik, ayrıca otomotiv ve ısı yalıtım sanayisinin güç tutuşurluk ve yüksek mukavemet ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Ateşin hızla yayılma riskini azaltarak can ve mal kaybının önüne geçilmesine yardımcı olan Durak® Fire Safe P-Aramid® ipliği, EN ISO 15025 yanmazlık standardı gibi uluslararası geçerli sertifika ve belgelere de sahip bulunuyor.

Yatak endüstrisi için en önemli sorunlarının başında haşereler gelmektedir. Bu konuda net bir çözüm sunan Durak Bug Safe® ipliği, dikiş bölgelerinden akar (mite) gibi minik canlıları uzaklaştırarak çoğalmalarını engelliyor. Çevre ve insan sağlığına zararlı kimyasallar kullanmadan, haşereleri bölgeden uzaklaştıran bu iplik sürdürülebilir bir çözüm olarak da dikkat çekiyor. Özel bitim işlemleri sayesinde yüksek mukavemet ve ince kumaşlarda bile düzgün görünümlü dikişleri mümkün kılan Durak Bug Safe® ipliği 30 yıkamaya kadar haşere kovucu özelliğini koruyor.

ISPA EXPO 2026’da ziyaretçiler 711 numaralı Durak Tekstil standında yatak ve yan sanayine değer katan çözümleri birebir yakından inceleme fırsatını bulmanın yanı sıra, AR-GE ürünü yenilikçi teknik iplikler hakkında da bilgi alabilecek.