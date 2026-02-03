Üniversite–sanayi iş birliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda Bekamak ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi arasında Ar-Ge faaliyetlerini kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Akademik bilgi birikimi ile sektörel deneyimi bir araya getirmeyi amaçlayan bu iş birliğiyle, yenilikçi ve katma değeri yüksek çözümler üretilerek Türkiye sanayisine ve teknoloji ekosistemine katkı sağlanması hedefleniyor. Bekamak yetkilileri, iş birliği protokolünün hayata geçirilmesinde emeği geçen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne ve tüm paydaşlara teşekkür etti.