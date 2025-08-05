BUÜ Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından her yıl düzenlenen başarılı akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Üniversitenin akademik performansını gözler önüne seren buluşmada, bilimsel yayın ve proje sayılarında gözle görülür bir artış yaşandığı ve özellikle 2025 yılında rekor seviyede başarıya ulaşmanın hedeflediği açıklandı.

Rektör Yılmaz: “Ciddi bir hamlemiz olacak”

Etkinliğin açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, akademisyenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2024 verilerinde 2023'e göre önemli bir iyileşme olduğunu belirtti. Yılmaz, asıl yüksek skorun 2025'te kendini göstereceğini vurgularken, “2024'ün yayın verilerinde ciddi bir kıpırdanma var. Sahadan edindiğimiz bilgiler, projelerde de önemli ölçüde artış olduğu yönünde. Dolayısıyla biz oldukça umutluyuz. Bu sene istediğimiz hızda gidemeyebiliriz ama 2026’da açıklanacak olan 2025'in rakamlarıyla ciddi bir hamle yapacağımıza dair kuvvetli kanaatimiz var. Burada en büyük desteği sizden alıyoruz. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.