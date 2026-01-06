Gün boyunca tesis genelinde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapılarak mevcut uygulamalar gözden geçirildi. Olası risklerin önlenmesine yönelik süreçler değerlendirilirken, acil durumlara hazırlık kapsamında yangın güvenliği tatbikatı uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında ekiplerin refleksleri, koordinasyonu ve müdahale süreçleri test edildi. Eğitim programı çerçevesinde tüm çalışanlara İSG eğitimi verildi. Eğitimin ardından bilgi seviyesini ölçmek amacıyla sınav uygulaması yapılarak farkındalığın kalıcı hâle getirilmesi hedeflendi. Bu uygulama ile çalışanların hem teorik hem de pratik bilgi düzeyinin güçlendirilmesi amaçlandı. Programın teknik ayağında ise AR-GE ekibi, Akiş Boya’nın ürün gruplarının kullanım alanları ve teknik gereklilikleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Ürün performansı, uygulama koşulları ve teknik standartlar çalışanlarla paylaşıldı. Eğitim ve denetim gününün bir diğer önemli başlığı da ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları oldu. Kalite, çevre ve iş sağlığı–güvenliği yönetim sistemlerine ilişkin süreç adımları ayrıntılı şekilde aktarılırken, bu standartların günlük operasyonlara nasıl entegre edildiği anlatıldı.

“Çalışan güvenliğini artırmayı hedefliyoruz”

Akiş Boya Yönetim Kurulu Başkanı Melih İyigüllü, bu çalışmaların yalnızca mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeye yönelik değil; aynı zamanda çalışan güvenliğini artırmayı, hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve kurumsal sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedefleyen bir yaklaşımın parçası olduğunu vurguladı.