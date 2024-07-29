Bursa merkezli İyigüllü Şirketler Grubu’nun lokomotif markası Akiş Boya, 1956’dan bu yana sektördeki liderliğini sürdürerek, 2024’te su bazlı teknolojilere odaklanarak çevre dostu ve inovatif ürünleriyle sektöre yön verme hedefinde. Ayrıca, karbon ayak izini azaltma çabaları ve ileri teknolojiye dayalı Ar-Ge çalışmalarıyla Akiş Boya, sektördeki gelecek trendlerine öncülük etmeyi sürdürüyor. Yatırımları ve çevreci ürün stratejileriyle firma hem yerel hem de uluslararası alanda güçlü bir konumda bulunuyor. 1956 yılında Kadri İyigüllü tarafından Bursa’nın ilk boya perakende satış mağazalarından biri olarak kurulan İyigüllü Şirketler Grubu, bugün boya üretiminde Bursa’nın önde gelen katma değer sağlayıcılarından biri haline geldi.

Akiş Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü, Türkiye genelinde 5 servis noktasıyla en çok kendi stok noktasına sahip endüstriyel boya firması özelliğine sahip olduklarını dile getirdi. Hem yerli üretim hem de Carboline ile 2023’ü dolar bazında yüzde 22 büyüme ile tamamladıklarını açıklayan İyigüllü, “Geçtiğimiz yıla göre ihracat rakamlarımız yüzde 100 arttı. Almanya, Rusya, İrlanda, İngiltere, Irak, Cezayir, Suudi Arabistan, Kıbrıs, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi birçok ülkeye ihracat gerçekleştirerek büyümemizi sürdürüyoruz. 2024 yılında Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlarında da etkin bir varlık göstermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Yatırımlara devam ediyor

Son yıllarda 1 milyon dolar tutarında demirbaş yatırımı yaptıklarını söyleyen Melih İyigüllü, “Fabrikamızda altyapı ve yeni makine yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Üretim gücümüzü artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla fabrikamızda önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyoruz. Yeni makine yatırımları ve modernizasyonla üretim kapasitemizi artırarak, aynı zamanda kaliteli kontrol merkezimizi de en son teknolojiyle güncelleyerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Bunların yanında Endüstri 4.0 çerçevesinde kurduğumuz nesnelerin interneti tabanlı gelişmiş kalite kontrol sistemimizin devam projesi olarak, yüksek tonajlı ürünlerin el değmeden üretilip doldurulması üzerine de bir projemiz var. Ayrıca Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) gerçekleştirdiğimiz yatırım ile üretim kapasitemizi artırarak, teknolojiye dayalı ve sürdürülebilir çözümler sunma hedefimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi.