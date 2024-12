Değerli Ekohaber okuyucuları,

Nefes alıp vermek otonomik ve otomatik bir fonksiyondur. O nedenle gün içinde solunum yaptığınızı genellikle fark etmezsiniz. Ancak sıkıntılı bir durum olduğunda, soluk alıp vermenizi zorlaştıran nezle, grip gibi nedenlerle burnunuz tıkandığında, astım veya kısıtlayıcı akciğer hastalığı gibi bir hastalığınız olduğunda solunumunuzun farkına varır ve ne kadar önemli ve değerli olduğunu anlarsınız.

Solunum her ne kadar otonomik bir fonksiyon olsa da, onun sıklığını ve derinliğini bilinçli olarak değiştirme gücüne sahipsiniz. Bu gücü kullanarak, yani soluk alışveriş şeklinizi değiştirerek birçok bedensel ve zihinsel fonksiyonunuzu da değiştirebilir ve iyileştirebilirsiniz.

Kadim kültürlerde doğru nefes alıp vermek ve kontrollü solunum egzersizleri, sağlıklı ve uzun yaşamın merkezinde yer almıştır. Yazımın başlığı da, yıllarca Amerikan yerlileri arasında yaşayan, onların yaşamlarını gözlemleyen George Catlin’in 1869 yılında yayınladığı Shut Your Mouth And Save Your Life adlı kitabından alınmıştır. Amerika’lı hukukçu, ressam, yazar ve seyyah olan George Catlin Amerikan yerlilerinin burun solunumunu ne kadar önemsediklerini, ağız solunumunun kişiyi hastalandıracağı düşüncesiyle annelerin bebeklerinin ağzını sürekli olarak (uyurken bile) kapattıklarını ve onları burun solunumuna yönlendirdiklerini görmüş ve bunu araştırmıştır. Elde ettiği bilgiler bu kitabı yazmasına neden olmuştur.

Doğru solunum paternlerini kullanarak nefes alıp vermek ekonomik modda yaşamanıza aracılık eder. Çünkü doğru solunum yapan bir bireyin solunum sistemi, üretilen enerjinin sadece yüzde 2-3’ünü kullanır. Yani solunum sistemi bedeni yormaz. Beyin, kalp, böbrekler, karaciğer vb organlar enerjinin büyük kısmını alırlar. Ancak yanlış solunum yapıldığında solunum sisteminin üretilen enerjiden talebi 10 kat artar. Yani bu defa solunum sistemi enerjinin yüzde 30’unu alır. Bu durumda hücrelerimizdeki enerji üreten jeneratörlerimiz olan mitokondriler aşırı çalışmaya başlarlar. Mitokondrilerin aşırı çalışması demek tüten bir baca veya kötü bir egzoz gibidir. Hücreye ve organlara zarar verir. Sonucu oksidatif strestir. Oksidatif stres konusunu size ilerde anlatacağım. Ama şunu belirtmeliyim ki, oksidatif stres, hücresel yaşlanmanın temel tetikleyicisidir. Ondan uzak durmak gerekir. Bunun için de en önce doğru soluk alıp vermeniz şarttır. Haftaya doğru solunum kriterlerini anlatacağım. O zamana kadar dengede ve mutlu kalın!