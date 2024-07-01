Dilek ATLI

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 62’nci Uluslararası Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı, Kültürpark Altınceylan Tesisleri’nde yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 62. Uluslararası Bursa Festivali'nin heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Festivalimizi, Yıldırım, Kestel, İznik, Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz. 17 ilçede bu festivalin etkin biçimde kutlanmasını ve festival kenti Bursa’yı insanlarımızın hissetmesini hedefliyoruz. Altın Karagöz Halk Dansları yarışmasına katılan ekiplerimiz de 17 ilçemizde gösteri yapacak. Böylece festivalimizi tüm Bursa’nın festivali haline getirmek için çalışmalarımıza bu yıldan başlamış olduk” diye konuştu.

Kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalin 62. Uluslararası Bursa Festivali’nin coşkuyla gerçekleşeceğini sözlerine ekleyen Bozbey, eş zamanlı olarak 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile dünya kültürlerini Bursa’da ağırlayacaklarını da ifade etti. Dünyanın kültür ve sanat takvimine giren etkinlikler düzenleyerek kente değer katmaya önem verdiklerini belirten Başkan Bozbey, sözlerine şunları ekledi:

Bursalılar maalesef tanımıyor

“Bursa’nın, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin kültürü ve sanat geleneğiyle de öne çıkması gerekiyor. Bu topraklarda yetişen pek çok değerli sanatçımız, eserleriyle dünyaya ilham kaynağı olmuş, sanatseverlerin kalplerine dokunmayı başarmışlardır. Ama Bursalılar bu isimleri maalesef tanımıyor. Bursa’nın tüm sanatçılarının Bursalılar tarafından bilinmesini ve tanıtılmasını istiyoruz. 1962 yılından bu yana Bursa’mızın kültür ve sanat hayatına anlamlı bir boyut kazandıran Uluslararası Bursa Festivali 5 Temmuz günü Siudy Garrido Flamenko Topluluğu ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) konseriyle başlayacak. Bu vesile ile BBDSO’nun kuruluşunda emeği bulunan Eski Belediye Başkanımız Erdem Saker’i ve Bursa Uludağ Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı da minnetle anıyor, tüm belediye başkanlarımıza, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, sponsor firmalarımıza ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum.”