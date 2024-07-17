Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, dernek üyesi firmaların ocak-haziran dönemindeki toplam otomotiv üretimi traktör dahil 733 bin 559 adet olarak kayıtlara geçti.

Bu süreçte Bursa'da fabrikaları bulunan üye firmalar OYAK Renault 168 bin 95, TOFAŞ 94 bin 653 ve Karsan 352 araç üretti.

Yılın ilk yarısında 263 bin 100 adet araç üretimiyle Bursa'nın Türkiye'nin toplam otomotiv üretimine katkısı yüzde 35,86 oldu. Bursa'da banttan indirilen günlük araç sayısı ortalaması ise 1461,6 olarak gerçekleşti.

Bu arada ocak-haziran döneminde Türkiye'nin genel otomotiv üretimine en fazla katkıyı 191 bin 50 araçla Ford Otosan sağladı. OYAK Renault'un ikinci olduğu üretimde, Hyundai Assan 122 bin 376 adetle üçüncü sırada yer aldı.