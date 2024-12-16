Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) - Akademetre Research iş birliğiyle yapılan en beğenilen ve tercih edilen perakende markaları araştırmasının sonuçları, 15’inci defa düzenlenen AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde açıklandı. Özdilek, Bir Numaralı Markalar Ödülleri'nde, Ev Tekstili - Dekorasyonu kategorisinde “Yılın Bir Numaralı Markası” seçildi.

İstanbul Swissôtel’de düzenlenen törende, AYD Başkan Yardımcısı Mahmut Sefa Çelik, Özdilek Perakende Operasyonları Genel Müdür Yardımcıları Alper Çiğdemci, Armağan Atik, mağazalar müdürlüğü ile iletişim ve pazarlama ekibine ödülü takdim etti.