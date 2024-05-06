Uludağ Gazoz’un yeni ambalajında; “1930 yılından beri orijinal”, “unique” (eşşiz), “clear, sparkling” (şeffaf, gazlı),” fruit flavoured” (meyve aromalı) ve “refreshing” (serinletici) ifadeleri kullanıldı. Yeni ambalajlarla birlikte artık turistlere, buz gibi Uludağ gazozunun ne olduğu sözlü olarak İngilizce anlatmaya gerek kalmayacak.

Uludağ İçecek Türk, "Efsane Uludağ Gazoz” için ingilizce metinlerle hazırlanan ambalajlarıyla, yabancı turistleri 112 yıllık Türk markasının benzersiz tadıyla tanıştırmayı hedeflerken, ihracat yaptığı ülke ve ulaştığı müşteri sayısını arttırmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.