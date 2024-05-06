Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde otomotiv sektörüne yönelik kauçuk parçalar üreten Dorukmak’ın ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesi ile alanında Avrupa’da ilk sırada, dünyada ise sayılı firmalar arasında yer aldığına işaret eden Dorukmak Genel Müdür Yardımcısı Berke Kurtuluş, “Yılda 80 milyon adet kauçuk parça üretiyoruz. Binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçların süspansiyon sistemlerine yönelik ürün çeşidimiz de 1.000’i aştı. Hem üretim çeşitliliğimiz hem de üretim kapasitemizle dünya çapında örnek gösterilen bir firmayız” diye konuştu.

Yüksek kaliteleri nedeniyle 25’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Berke Kurtuluş, dünyanın en önemli endüstri fuarlarından Hannover Messe gibi birçok fuara katılarak ve birebir ziyaretler yaparak ihracatta daha etkin hale gelmeyi hedeflediklerini kaydetti. Kurtuluş, “Kauçuk ve metal parçalar üreten tam entegre bir tesis olarak ihracatta yeni hedef ülkeleri ABD ve İtalya olarak belirledik. Gelecek aylarda ABD Las Vegas’taki Apex Fuarı’na katılacağız. Amacımız Bursa ekonomisi ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak” şeklinde konuştu.