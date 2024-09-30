AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) yapılan IBIA EXPO Fuarı’nın açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Ruy Pacheco De Azavado Amaral, Hindistan Ticari Konsolosu Raj Kumar Tanwar ile sektörel derneklerin başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra fuara iştirak eden firmaların yetkilileri katıldı.

Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA Expo, sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği mükemmel bir ihracat platformu özelliği de taşıyor.

14 Bursa firması stant açtı

IBIA Expo, 17 ülkeden 23 bine yakın yerli ve yabancı alıcıyı ağırlamanın yanı sıra, özel alıcıları ve önde gelen üretici markalarına B2B toplantıları ile iş ağı oluşturarak eşsiz bir buluşma platformu sundu. Yerli ve yabancı 90 firmanın stant açarak son teknoloji ürünlerini sergilediği fuara, Bursalı firmalar da ilgi gösterdi. IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na bu yıl 14 Bursalı firma iştirak ederek, son teknoloji ürünleri ile trendleri gözler önüne serdi.

IBIA Expo’da yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı, paket yay, sünger, ambalaj ürünleri, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık, yatak üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makineleri, yorgan makineleri, yay dizgi makineleri, otomatik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknoloji tek çatı altında bir araya geldi.

Osman Güler

IBIA ve Elektroteks Makine YKB

Türkiye’yi yatak üreticilerinin tedarik merkezi yapmaya kararlıyım

Bu yıl 3. kez düzenlenen ve 20 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin yanı sıra yabancı ülkelerden de 150’den fazla firmanın ürünlerini sergilediği fuarda, Amerika’dan Hindistan’a, Orta Doğu’dan Avrupa’ya kadar 100’den fazla ülkeden 35 bin civarında sektör profesyonelini ağırladık. Fuarda katılımcılar yeni imal ettikleri teknolojik ürünlerini sergileyerek, tanıtma fırsatı buldular. Bu sayede yeni ticari işbirlikleri gelişecek. Yatak yan sanayi ve teknolojileri sektörünün halen 2 milyar dolar civarında olan yıllık ihracatını IBIA EXPO Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’nın katkıları ile 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Yatak yan sanayisinde Avrupa, Amerika, Hindistan gibi birçok bölge ve ülkeler iyi çalışmalar içindeler. Biz de Türkiye olarak en iyi 5’inci, 6’ıncı sırada yer alıyoruz. 2021 yılından önce Rusya fuarında şöyle bir görüş geldi: Biz sektörde çok iyiyiz ama birliktelik yok. Bu birlikteliği oluşturabilirsek, iyi bir yerlere geleceğiz diye konuştuk ve hemen bir dernek kurmaya karar verdik. 2021 Şubat ayında derneği kurduk, 2022 yılında da kendi sektörümüzün fuarını organize ettik. Bu sektördeki firmaların tamamı, birbirleriyle rekabet halinde değil. 10 farklı sektör olduğu için birbirimizle sinerji yapabiliyoruz. Sinerjiyi artırarak iyi bir fuar organizasyonu yaptık. Tabi ki herkes dört dörtlük memnun mu, olmayabilir. Yine de iyi bir fuar düzenledik ve bütün bir yılki çalışmalarımızın meyvelerini alıyoruz. Ben sektördeki fuarların yüzde 70’ini bizzat gezip, firma firma gezip davet etmişimdir. Bu çalışmalar ve sinerji olduğu sürece, ihracatımız da artar, herkesin yüzü de güler.

Bu fuarlardan sonra biz dünyada en iyi ikinci ülke statüsündeyiz. Fuarda 12 ülkeden katılımcı firmalar var, onları da kazanmaya çalışıyoruz. Benim bir iddiam var, gücüm ne kadar yeter bilmiyorum ama, ben Türkiye’yi, İstanbul’u yatak üreticilerinin tedarik merkezi yapmaya kararlıyım ve bu konuda var gücümle çalışacağım.

Adnan Dalgakıran

MAKFED Başkanı

Makine üretenler ve üretilen makineleri kullananlar bir arada

Makine, yazılım ve elektronik sektörleri kalkınmanın ve üretimin en önemli sektörlerindendir. Bu fuarda da hem makine üretenleri, hem de üretilen makinaları kullananları bir arada görüyoruz. Bu anlamda IBIA Başkanı Osman Güler ve Yönetim Kurulunu, kendi aralarında önemli bir sinerji oluşturan yatak üretim sektörünün tedarikçisi firmaları ve fuar katılımcılarını tebrik ediyorum.

Ali Karen

Polteks YKB

IBIA EXPO oldukça verimli geçti

IBIA Expo 2024, sektördeki önemli firmalarla buluşma ve yeni iş birlikleri kurma açısından oldukça verimli geçti. Polteks olarak, bu tür etkinliklerin sektörel gelişim ve yeniliklerin takip edilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Polteks olarak, fuarda makine üreticilerine roll imalatı yapan yanımızı daha bir ön plana çıkardık. Yanı sıra, Non woven sektöründe kullanılan makinelerden kalender makinemizi de dijital ortamda müşterilerimize sunuyoruz.

Fuardan beklentimiz, mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirmek ve yeni iş ortaklıkları kurmaktır. Ayrıca, sektördeki yenilikleri takip ederek ürünlerimizi ve hizmetlerimizi daha da geliştirme fırsatları bulmayı hedefliyoruz.

Yiğit Durak

Durak Tekstil YKÜ ve Pazarlama Direktörü

Fuarın daha büyük bir potansiyeli var

IBIA EXPO 2024 özellikle tekstil endüstrisinin zorluk yaşadığı bir dönemde gerçekleştirildiği için büyük önem taşıyor, :u nedenle Durak Tekstil olarak fuarı ilk edisyonundan bu yana destekliyor ve katılıyoruz. IBIA EXPO’nun hem katılımcı hem de ziyaretçi bağlamında daha büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz, bu yönde yapılacak çalışmaların hem sektör hem de etkinlik için iyi sonuçlar yaratacağı kanaatindeyiz. Fuarın yurtdışı pazarlar bağlamında yapacağı tanıtım çalışmaları da benzer iyi sonuçlar ortaya koyacaktır. Yatak endüstrisinin buluştuğu bir platform olarak önemini kabul ettiğimiz IBIA EXPO’nun başarıyla sonuçlanması bizleri memnun edecektir.

Durak Tekstil olarak oldukça zengin bir ürün portföyüne sahibiz ve her fuara katılımda yeni bir ürünümüzü vitrine çıkarıyoruz. Örneğin geçen yıl aramid ve iletken iplikleri ön plana çıkarmıştık ve büyük beğeni kazanmıştı. Özellikle yurtdışı pazarlardan üreticilerden bu ürünlerimize dönük talepler elde ettik. Bu yıl fuarda öne çıkan ürünümüz ise yeni Bug Safe ipliğimiz oldu. Bu yenilikçi dikiş ipliği yataklarda özellikle nemin arttığı dikiş bölgelerinde böcek ve haşerelerin yerleşmesini ve üremesini engelliyor. Bug Safe haşere itici özelliğiyle bu canlıları zehirleyerek öldürmüyor, onları bu yüzeylerden uzaklaşmaya itiyor. Yani hem çevre hem de insan sağlığı için hiçbir zararı olmazken, insanların uyku konforunu ve sağlığını artıran bir özelliğe sahip. Bu özellikleriyle Bug Safe ipliğimiz bugün yatak endüstrisi için uygulanırken yarın ev tekstilleri, outdoor ürünleri gibi birçok farklı alanda kendine yer bulacaktır.

Durak Tekstil olarak en önemli pazarlarımız arasında yatak endüstrisi geliyor, üretimimizin önemli bir kısmını bu sektöre tedarik ediyoruz. Dolayısıyla güçlü olduğumuz bu pazarda yerel ve küresel üreticilerle bağlarımızı daha da güçlendirmek için IBIA EXPO’nun önemli bir platform olmasını bekliyoruz.

Onur Kırayoğlu

Kırayteks YKÜ

Döngüsellik yaratılmış kumaşlar kullanıyoruz

IBIA EXPO Fuarı, kuruluş felsefesi ve ideolojisiyle çok doğru bir fuar. Öncelikle sektörü bir araya toplayan, yan sanayi olduğu için kendisini çok göstermeyen, hissettirmeyen, gözle görülmeyen ama çok ciddi destekleyici yer kaplayan bir sektör bu. Bunları ilk defa bir araya getiren IBIA derneği oldu. IBIA’nın asıl kuruluş amacı ve manifestosu, bir fuar yapmaktı. Yani biz bu derneği kuruyoruz, sektörü bir araya getireceğiz… Çünkü bu sektörde tekstilcisi var, plastikçi var, demir çelik var, makineci var. O kadar birbiriyle alakasız sektörlerin bir araya gelip, birbirlerini destekledikleri bir alan ki bu yatak sektörü, bunları bir araya getirmek için bir dernek kurmak lazımdı. Dernek doğru bir vizyonla, her sektörden önemli oyuncuları bir araya getirdi.

IBIA Fuarı, kurulduğundan beri her yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısını artıran bir fuar. İlk kurulduğunda biraz bölgeye hitap ediyordu, bölgeyi hedefliyordu ama artık dünyanın birçok ülkesinden, bölgesinden buraya ziyaretçi gelmeye başladı. Dünyada yatak yan sanayi olarak örneği çok olmayan bir fuar bu. Amerika’da bir fuar var, bir de Almanya’da mobilya fuarı bünyesinde bu alan için bir bölüm ayrılmış durumda. O anlamda çok gelecek vaat eden bir fuar, biz fuarımızdan çok umutluyuz. Dünyadaki resesyonun azalmasıyla fuarın çok çok daha iyi yerlere geleceğini umuyoruz. Önümüzdeki yıllarda yurtdışındaki önemli fuarlarla ya partnerlik edeceğini, ya da ana fuar olarak önemli yerlere geleceğini düşünüyorum.

Yatak sektörü sürekli yenilik isteyen bir sektör. İnsanlar bütçenin yanı sıra sağlık ve konfora da bakıyor. Yatak, günlük hayatınızın 8 saatini geçirdiğiniz önemli bir yatırımdır. Biz de bu anlamda insan sağlığı ve konforuna yönelik ürünler geliştiriyoruz. İkinci önceliğimiz, sürdürülebilirlik teması. Yani yeşil enerji nasıl varsa, yeşil ürünler de var. Artık bunlar yüzde 100’ü recycled (geri dönüştürülmüş) edilmiş, çöpe atılmış, denizlerden toplanmış başka materyallerden dönüştürülmüş hammaddelerle üretilmiş kumaşlardır. Döngüsellik yaratılmış kumaşlarımız var, bunlara çok önem veriyoruz. Hatta şu anda sentetik olan tüm kumaşlarımızda, artık o sürdürülebilirlik temasıyla geri dönüştürülmüş sentetik materyaller kullanıyoruz. Üçüncü önceliğimiz de, tabi desen, renk ve trendleri yakalamak çok önemli. Bunlara çok önem veriyoruz. Bu üçüyle var olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı bu minvalde, bu vizyonla sürdürüyoruz.

Emre Şahin Yılmaz

Yılmaz Şirketler Grubu YKÜ ve Marsteks Gen. Md.

Daha çok dikkat çekici ürünler sergiledik

Yatak sanayi için tel yay, yatak kumaşı ve raşel örme kumaşı üretiyoruz. IBIA Fuarı’nın büyüklüğünün farkındayız, biz de buraya her zaman destek veriyoruz, hep katılıyoruz. Fuar öncesinde ciddi bir hazırlık yaptık, aynı şekilde ciddi AR-GE çalışması yaptık. Sonuçta fuarların amacı yeni ürünleri tanıtmak ve yeni müşteriler yakalamak. Geçen yıl daha çok doğal ürünler yaparken, bu yıl daha çok dikkat çekici, inovatif ürünler sergiledik. Bunun yanı sıra doğal ürünler de sergiledik. Fuarda vitrine çıkardığımız dört tane yatak kumaşımız var.

Fuarı genel olarak değerlendirdiğimizde, ihracatın iç piyasaya göre daha yoğunlukta olduğunu görüyoruz. İnsanlar geliyor, tanışıyoruz. İnşallah gelecekte bunları siparişe döndürebilirsek, bizim için çok iyi olur. Rus akını var fuara, Balkanlar’dan gelenler var.

Ümit Vural

BİFAŞ YKB

Sektörde bölgenin en büyük fuarı olacak

BİFAŞ olarak IBIA Derneği ile birlikte uluslararası boyutta önemli ve başarılı bir organizasyona daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz. IBIA Expo, Avrasya’nın en büyük sektör fuarı olacak. Ticaret Bakanlığı himayesinde sektörel alım heyeti programı ile de desteklenen IBIA Expo’yu sektöründe bölgenin en büyük fuarı haline getirmeyi planlıyoruz. Burada yatak üreticileri ihtiyaçları olan her şeyi buluyor, dünyaca tanınmış firma ve markaların yanı sıra çok kaliteli ve cazip fiyatlarla üretim yapan firmalar ile de tanışmış oluyorlar. 4. Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 24-27 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Fua