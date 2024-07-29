GÖKSEL BAŞARAN

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB)’nde faaliyet gösteren ve sektörlerinde öncü firmaları ziyaret eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, incelemelerde bulunarak yetkililerinden bilgiler aldı. Bursa iş dünyası ile her fırsatta bir araya gelen Vali Demirtaş, üretime verdiği önemi yaptığı ziyaretlerde dile getiriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, ilk olarak otomotiv, büro mobilyası, gıda ve plastik sektörlerinde 50 yılı aşkın deneyimi ile ülke ve kent ekonomisine katma değer sağlayan Ermetal Şirketler Grubu’nu ziyaret etti. Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve duayen sanayici Fahrettin Gülener’den iş yaşantısı ve eğitime verdiği destekleri dinleyen Vali Demirtaş, “Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren; sac parça şekillendirme ve montajı, tavan, şasi, kapı ve gövde grubu parçaları ile direksiyon mili üretimi yapan firmayı ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldık. Fabrika yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

1978 yılında kurulan ve Türkiye'nin önde gelen soğutma ekipmanları üreticilerinden biri haline gelen Kaplanlar Soğutma’yı ziyaret eden Vali Demirtaş, şu bilgileri paylaştı: “Sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğini ön planda tutarak market tipi soğutucu teşhir dolapları üretimi yapan firmamızı ziyaret ettik. Firma yetkilileri Duygu Kaplan ve Nazlı Kaplan’a nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum”

Vali Mahmut Demirtaş, 1922’den beri bir aile şirketi olarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve 4. kuşak sahipleri 5 kıtada 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapan Berteks’i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan’dan firmanın çalışmaları hakkında bilgiler alan Demirtaş, “Dekoratif perdelik kumaşlar, mekanizmalı perdeler, kaplamalı kumaşlar, plise perde, gömleklik kumaşlar ve teknik tekstil sektöründe faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Asım Berk Noyan’dan sektör ve üretime dair bilgi aldık. Şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine değer katan firma yetkililerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.