Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dünyada örnek gösterilen Finlandiya’nın, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konusunda da çok önemli bir yerde olduğunu belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “UR-Ge Projesine katılan 10 firmamızla üç gün süren ve her anı dolu geçen bir programı tamamladık. Yaptığımız tesis gezileriyle firma temsilcilerimiz, Finlandiya’nın tekstil sektöründeki araştırmaları ve teknolojisi, dijitalleşmedeki adımları, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi çalışmalarını yerinde inceleme şansı buldu. İkili görüşmelerde Finlandiya-Türkiye arasında iş birliği yapılabilecek potansiyel iş alanları da ele alındı” dedi.