Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) tarafından Bursa Siyah İnciri- URGE Projesi - Çin Programı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. UYMSİB Y.K. Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, “Çin Halk Cumhuriyeti’nin kendine ait incir üretimi olmakla birlikte, gerek kalite gerekse niteliği açısından siyah incirimizin rakipsiz olacağı bir pazardır. Bu nedenle pazara girmemizle birlikte hak ettiği yeri bulacağına inanıyoruz” dedi.

Pekin Ticaret Başmüşaviri Atakan Özdemir de, daha önceki yıllarda kiraz ihracatında yaşanan sorunların tekrarlanmaması ve Bursa Siyah İnciri’nde daha dikkatli adımlar atılması gerektiğini belirtti. Ülkeler arası karantina protokolünün yeniden düzenlenmesiyle ihracat sorununun çözülerek, ürünün Çin’de doğru bir strateji ile pazarda yer alabileceğini söyledi.