Türkiye ve Balkanlar’daki Rumeli kökenli girişimcilerin sesi olma ve dünyaya tanıtma vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ticaret köprüsü olmaya devam ediyor.

RUMELİSİAD öncülüğünde, Bulgar-Türk İş Adamları Derneği (BULTİŞ) ve Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneğ’nin (ERİAD) destekleri ile bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapıldı. 2 gün süren program kapsamında; Sırbistan ile ekonomik iş birliği ve yatırım imkanları ele alınırken, çok sayıda B2B görüşme imzalandı.

Sırbistan İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic, Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin her geçen yıl daha da arttığına vurgu yaparken, yapılan güçlü iş birliği ve çalışmaların mevcut iş hacminin artmasına önemli katkılar sağladığını söyledi. İki ülke arasında 2023 yılında 2,3 milyar euro seviyesinde ticaretin gerçekleştiğine değinen Momirovic, Türkiye'deki iş insanları için Sırbistan’da avantajların bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, “Sırbistan'da faaliyet gösteren bini aşkın şirketimiz ve 20'ye yakın fabrikamızla, ikili ekonomik ilişkilerimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Bu zirve, Sırbistan'daki yatırım fırsatlarının tanıtımı için çok önemli” dedi.

Alp: İlişkiler en iyi seviyede

RUMELİSİAD Başkanı ve Sırbistan'ın Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp de, şimdiye kadar düzenledikleri tüm zirvelerde katılımcılar açısından son derece olumlu sonuçlar aldıklarını hatırlattı. Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında ekonominin yanı sıra güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu dile getiren Alp, “Sırbistan ile Türkiye ilişkileri özellikle son yıllarda atılan pozitif adımların da etkisiyle, tarihin en iyi seviyesine gelmiş durumda. Öyle ki, geçtiğimiz yılın ticaret hacmi 2 milyar dolar seviyesine çıkarken, her yıl yeni rekorlara imza atılıyor. Uzun vadede ise 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri belirlenmiş durumda” ifadelerini kullandı. Alp, şöyle devam etti:

“Balkanlar ve Türkiye arasında köprü vazifesi gören derneğimiz, 26 farklı sektörde 50 binin üzerinde istihdamın ve 160 ülkede 1 milyar dolar seviyesinde ticaret hacminin de temsilcisi konumundadır. Bugüne kadar hem Türkiye’de hem Balkanlarda ticaretten ekonomiye, genç işsizliğin önlenmesinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve tarihi değerlerin yenilenmesine kadar pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirdik, yeni projelerle birlikte bu yöndeki çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.”

ERİAD ve BULTİŞ başkanları

ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, Eskişehir'in önemli bir sanayi kenti olduğunu belirtip, yatırımcıları kente davet ederken; BULTİŞ Başkanı Donka Koleva ise Bulgaristan ve Türk iş insanları arasında kurulan BULTİŞ olarak, her iki ülkede de yatırım yapmak isteyenlere destek olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi.