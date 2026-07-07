Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarını bir araya getiren etkinlikte, ULUTEK firmaları 5’er dakikalık periyotlarla gerçekleştirilen birebir görüşmelerde bir araya geldi. Firmalar, bu görüşmeler sayesinde faaliyet alanlarını, geliştirdikleri projeleri, teknolojik yetkinliklerini ve ihtiyaç duydukları iş birliği başlıklarını karşılıklı olarak paylaşma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde yazılım, mühendislik, ileri teknoloji, dijital dönüşüm, üretim teknolojileri ve farklı sektörlere yönelik Ar-Ge çözümleri başta olmak üzere birçok alanda olası iş birlikleri değerlendirildi. Firmaların birbirlerinin yetkinliklerini daha yakından tanımasına imkân sağlayan program, teknopark içindeki ortak çalışma kültürünün güçlenmesine de katkı sundu.

Sinerjiyi güçlendiriyoruz

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, ULUTEK Teknoloji Buluşmaları’nın teknopark ekosistemi açısından önemli bir değer oluşturduğunu belirterek, firmalar arası etkileşimin yeni projelerin doğmasına zemin hazırladığını ifade etti. Teknopark bünyesinde yenilikçi ve katma değerli projelere imza atan çok sayıda firmanın bulunduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Karagöz, “Geleneksel hale getirdiğimiz ULUTEK Teknoloji Buluşmaları ile farklı alanlarda uzmanlaşan firmalarımızın aynı ekosistem içinde birbirleriyle daha fazla temas kurması hem firmalarımızın gelişimine hem de Bursa’nın teknoloji ve inovasyon odaklı kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunuyor. ULUTEK olarak Ar-Ge, girişimcilik ve teknoloji üretimi alanında güçlü iş birliklerinin oluşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.