Sürdürülebilirlik stratejisiyle karbon ayak izini azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yeşil enerji kullanımı ve sıfır karbon uygulamalarının teşvik edilmesi noktasında faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik, müşterilerini Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikaları ile destekliyor. Uludağ Elektrik, bu sertifikayla aynı zamanda müşterilerini iş hayatında sürdürülebilirliğe de teşvik ediyor.

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, “Günümüzde dünya genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük bir talep var. Düşük karbon ekonomisine geçişle birlikte, fosil yakıt kullanımı giderek azalıyor. Özellikle işletmeler sera gazı salımını azaltmak için çabalıyor. Biz de Uludağ Elektrik olarak şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında müşterilerimizi I-REC (International Renewable Energy Certificate) ile destekliyoruz” dedi.