Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 37,3 artışla 140 bin 919'a yükseldi.

Ocak-eylülde satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 947 bin 236'ya çıktı.

İstanbul eylülde konut satışlarında 21 bin 314 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 13 bin 205 ile Ankara, 7 bin 612 ile İzmir izledi.

Konut satışının en az olduğu iller ise 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak sıralandı.

Eylülde yabancılara 2 bin 22 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 31 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak hesaplandı.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 783 konutla İstanbul aldı. Bu ili 548 konutla Antalya ve 210 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışı ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 azalarak 17 bin 90 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Eylülde Rusya vatandaşları Türkiye'den 346 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 163 konutla İran, 139 konutla Irak vatandaşları izledi.