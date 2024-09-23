Trafiğe ağustosta 211 bin 389 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 118 aracın kaydı silindi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,2 azalarak 211 bin 389'a geriledi.

Söz konusu dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 14,5 artışla 3 bin 118'e çıktı. Böylece trafikteki taşıt sayısı, ağustosta 208 bin 271 artış kaydetti.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,7'sini motosiklet, yüzde 31,3'ünü otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 2,8'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 27,5 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 20 artarken, otomobilde yüzde 39,2, kamyonda yüzde 27,9, kamyonette yüzde 24,6, traktörde yüzde 18,9, minibüste ve motosiklette yüzde 10,9'ar azaldı.