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Zoryen Enerji halka açılıyor

Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji varlıklarını temsil eden ve yüzde yüz sermayesine sahip olduğu Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’nin (ZORYEN) paylarının bir kısmının halka arzı için hazırlıklara başladı.

Şirketler 09.10.2023, 18:24
Zoryen Enerji halka açılıyor

Enerji sektöründe 30 yıllık dene­yim ve uzmanlığı bulunan Zorlu Enerji, enerji üretiminden satı­şına, elektrikli araç şarj istasyonları işletmeciliğinden güneş pa­neli satış ve dağıtımına kadar her alanda enerji çözümleri üretiyor. Türkiye’deki elek­trik üretiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir ve te­miz enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji, bü­yüme ve sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak bu halka arzdan elde edilecek gelirle şirket sermayesini güçlendirmeyi, yatırım ve kapasite artışı projelerini hayata geçirerek iş kapasitesini bü­yütmeyi, Ar-Ge ve inovasyon faa­liyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

Zorlu Enerji’nin yenilenebilir ve te­miz enerjiye yaptığı yatırımlarla ül­kenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve iklim hedeflerine ulaş­masına katkıda bulunduğunu belir­ten Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgele­rine yayılmış ve farklı yenilenebi­lir enerji kaynaklarından oluşan üretim portföyümüz, temelleri bu­günden atılmış proje yatırımları­mız, dengeli finansal yapımız, diji­tal enerji yönetim ve mühendislik becerilerimiz ile çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı yönetim anlayışımıza inanarak 2024 yılının ilk yarı­sında tamamlamak istediğimiz bu halka arza, yerli ve yabancı yatırımcı­ların yeterli ilgiyi göstereceğini düşü­nüyoruz. Yeni nesil enerji şirketi ola­rak halka arz sonrasında da teknoloji ile enerjinin kesiştiği her noktada faaliyet göstermeye devam edece­ğiz” dedi.

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