Zoryen Enerji halka açılıyor

Enerji sektöründe 30 yıllık dene­yim ve uzmanlığı bulunan Zorlu Enerji, enerji üretiminden satı­şına, elektrikli araç şarj istasyonları işletmeciliğinden güneş pa­neli satış ve dağıtımına kadar her alanda enerji çözümleri üretiyor. Türkiye’deki elek­trik üretiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir ve te­miz enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji, bü­yüme ve sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak bu halka arzdan elde edilecek gelirle şirket sermayesini güçlendirmeyi, yatırım ve kapasite artışı projelerini hayata geçirerek iş kapasitesini bü­yütmeyi, Ar-Ge ve inovasyon faa­liyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

Zorlu Enerji’nin yenilenebilir ve te­miz enerjiye yaptığı yatırımlarla ül­kenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve iklim hedeflerine ulaş­masına katkıda bulunduğunu belir­ten Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgele­rine yayılmış ve farklı yenilenebi­lir enerji kaynaklarından oluşan üretim portföyümüz, temelleri bu­günden atılmış proje yatırımları­mız, dengeli finansal yapımız, diji­tal enerji yönetim ve mühendislik becerilerimiz ile çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı yönetim anlayışımıza inanarak 2024 yılının ilk yarı­sında tamamlamak istediğimiz bu halka arza, yerli ve yabancı yatırımcı­ların yeterli ilgiyi göstereceğini düşü­nüyoruz. Yeni nesil enerji şirketi ola­rak halka arz sonrasında da teknoloji ile enerjinin kesiştiği her noktada faaliyet göstermeye devam edece­ğiz” dedi.