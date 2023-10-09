Zoryen Enerji halka açılıyor
Zorlu Enerji, yenilenebilir enerji varlıklarını temsil eden ve yüzde yüz sermayesine sahip olduğu Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’nin (ZORYEN) paylarının bir kısmının halka arzı için hazırlıklara başladı.
Enerji sektöründe 30 yıllık deneyim ve uzmanlığı bulunan Zorlu Enerji, enerji üretiminden satışına, elektrikli araç şarj istasyonları işletmeciliğinden güneş paneli satış ve dağıtımına kadar her alanda enerji çözümleri üretiyor. Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji, büyüme ve sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak bu halka arzdan elde edilecek gelirle şirket sermayesini güçlendirmeyi, yatırım ve kapasite artışı projelerini hayata geçirerek iş kapasitesini büyütmeyi, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.
Zorlu Enerji’nin yenilenebilir ve temiz enerjiye yaptığı yatırımlarla ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması ve iklim hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunduğunu belirten Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerine yayılmış ve farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan üretim portföyümüz, temelleri bugünden atılmış proje yatırımlarımız, dengeli finansal yapımız, dijital enerji yönetim ve mühendislik becerilerimiz ile çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı yönetim anlayışımıza inanarak 2024 yılının ilk yarısında tamamlamak istediğimiz bu halka arza, yerli ve yabancı yatırımcıların yeterli ilgiyi göstereceğini düşünüyoruz. Yeni nesil enerji şirketi olarak halka arz sonrasında da teknoloji ile enerjinin kesiştiği her noktada faaliyet göstermeye devam edeceğiz” dedi.
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Ekim 2023
Ekim 2023